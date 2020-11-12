الإمارات بين كبار العالم في التأثير والعلامة التجارية

المصدر: دبي - سيد صالح

حققت الإمارات قفزتين كبيرتين على مؤشرين من أبرز المؤشرات العالمية للعلامات التجارية للدول، وهما «فيوتشر براند كانتري إنديكس» الذي يقيس جاذبية دول العالم وتأثيرها، و«براند فاينينس نيشنز براندز» الذي يرصد أغلى 100 علامة تجارية لدول العالم.

صُنّفت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والــ9 عالمياً على مؤشر جاذبية الدول «فيوتشر براند كانتري إنديكس» لعام 2020، لتدخل الإمارات بذلك قائمة العشرة الكبار الأكثر تأثيراً وجاذبية على مستوى العالم.

وعلى صعيد آخر، احتفظت الإمارات للعام الثالث على التوالي بتواجدها ضمن قائمة الــ 20 الكبار عالمياً في أغلى العلامات التجارية للدول، وفقاً لمؤشر «براند فاينينس نيشنز براندز». وقفزت الإمارات مركزين لتحتل المركز الـ 18 عالمياً على قائمة أغلى العلامات التجارية لدول العالم في 2020.

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