"هيئة الاتصالات" تحذر من ثغرات أمنية في بعض التطبيقات والبرامج

المصدر: وام

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات - ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي - عدة تحذيرات خلال الساعات الـ 24 الماضية بشأن اكتشاف ثغرات أمنية في بعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في الدولة، داعية جميع المستخدمين الى ضرورة المسارعة لعمل التحديثات المناسبة لهذه التطبيقات والبرامج لتفادي التعرض لأية اختراقات.

وشملت قائمة التحذيرات التي أطلقتها الهيئة تحذيرا خاصا بثغرات أمنية في متصفح "جوجل كروم " الأمر الذي استدعى الشركة لإصدار تحديث جديد لبرنامجها يتضمن إغلاق ثغرتين أمنيتين يجرى استغلالهما من قبل القراصنة .

وبالإضافة إلى تحذير الهيئة بالثغرات الأمنية المكتشفة في برنامج "Adobe " فقد حذرت أيضا من الثغرات الأمنية في منتجات "Intel" ومنتجات "SAP" حيث يستدعي معالجة هذه الثغرات تحديث هذه البرامج.

كما أعلنت الهيئة عن اكتشاف ثغرات أمنية في برامج ويندوز وأوفيس وغيرها من المنتجات الأخرى تم التغلب عليها من خلال قيام الشركات المعنية بإصدار تحديثات جديدة مما يتطلب من المستخدمين اتباعها.

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