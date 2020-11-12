المصرف المركزي يدعو وسطاء الحوالة المالية إلى التسجيل قبل 2 ديسمبر

المصدر: وام

دعا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في دولة الإمارات إلى التسجيل للحصول على شهادة وسيط حوالة وذلك قبل نهاية المهلة المحدّدة للتسجيل بتاريخ 2 ديسمبر 2020 وذلك بناءً على متطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين.

ويسمح نظام وسطاء الحوالة للوسطاء المسجلين فقط بمزاولة أنشطة وسطاء الحوالة في الدولة طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي.

ويعكس هذا النظام جهود المصرف المركزي المستمرة لضمان الشفافية في المعاملات المالية والالتزام بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة.

وأكد المصرف المركزي أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، على ضوء ما تقرره النصوص القانونية العقابية السارية بما فيها ما ورد في قانون المصرف المركزي من اعتبار مزاولة نشاط "وسطاء الحوالة المالية"، أو الترويج له، دون التسجيل والقيد في "سجل وسطاء الحوالة" لدى المصرف المركزي، جريمة يُعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية فضلاً عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.

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