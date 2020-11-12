56 مليار دولار مبيعات «علي بابا» خلال 30 دقيقة في «يوم العزاب»

المصدر: دبي – بشار باغ ووكالات

حققت مواقع التجارة الإلكترونية مبيعات غير مسبوقة، أمس، بفضل تخفيضات «يوم العزاب»، وباعت مجموعة علي بابا خلال 30 دقيقة تقريباً من بدء التخفيضات بضائع بقيمة 56.4 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً من الطلبيات بلغ 583 ألفاً كل ثانية، إذ اشترى المستهلكون نحو 16 مليون سلعة خاضعة لخصم، وهي مستويات قياسية مقارنة بمبيعات نفس المناسبة من العام الماضي التي بلغت 38.4 مليار دولار.

وأطلق موقع «علي إكسبريس» مهرجان (11.11) بهذه المناسبة لغاية يوم 13 نوفمبر، ويشمل تخفيضات تصل على 70% على ملايين المنتجات، فيما أطلق موقع «Amazon.ae» حملة التخفيضات 11.11 في الإمارات تسمح للعملاء بالاستمتاع بآلاف العروض ابتداء من أمس وحتى 12 نوفمبر. فيما أطلقت منصة التجارة الإلكترونية «نون» حملة 11.11، بعروض وتخفيضات حصرية وتجربة مميزة للعملاء. وشاركت في عروض يوم العزاب الترويجية بالصين أكثر من 250 ألف علامة تجارية.

ويمثل المهرجان مقياساً لمدى تعافي ثقة المستهلكين في الصين من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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