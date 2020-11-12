رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الاجتماع الخامس للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والذي عقد أخيراً عبر المنصات الافتراضية، في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

واعتمد الوزراء خلال الاجتماع أن تكون إمارة رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية لعام 2021، لسنة إضافية. كما أقر الوزراء تشكيل لجنة السياحة العامة التي تتكون من ممثلين عن قطاعات السياحة بدول المجلس لتعزيز التنسيق والعمل المشترك ومتابعة تنفيذ القرارات المتفق عليها بين وزراء السياحة، وتم تكليف اللجنة بوضع آليات ومقترحات لتسريع عملية تعافي قطاع السياحة من تداعيات الجائحة العالمية، إلى جانب عقد سلسلة من ورش العمل لإطلاق دليل استرشادي للسياحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى الدكتور أحمد الفلاسي على اختيار رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية لسنة إضافية، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يؤكد المكانة الرائدة للإمارات كوجهة سياحية متميزة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها الدولة كمقصد سياحي مستدام. وأضاف أن إمارة رأس الخيمة تمتلك كافة المقومات لتكون عاصمة متميزة للسياحة الخليجية للعام المقبل، إذ تتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية عالمية وخدمات متكاملة,

وفي الكلمة التي ألقاها الفلاسي، أكد أن قطاع السياحة محرك مهم لمسيرة التنمية بدول التعاون، وطبقاً لتقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي 2019، ساهمت السياحة في 9.7% من اقتصادات دول الخليج العربية ووفرت نحو 2.9 مليون فرصة عمل، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون لدعم قطاع السياحة الخليجي في ظل تداعيات جائحة (كوفيد 19) ووضع خريطة طريق مدروسة لتسريع تعافي القطاع، مشدداً على الأهمية المتزايدة للعمل الخليجي المشترك في دعم القطاع وتنميته وفق رؤية واضحة ومستدامة.

وأكد أهمية التركيز خلال المرحلة الراهنة على 3 محاور رئيسية: أولاً، تعافي السياحة الخليجية البينية، باعتبارها مرحلة مهمة من مراحل الاستعادة الكاملة للنشاط السياحي في المنطقة، ثانياً، العمل لاستعادة ثقة الزوار من خلال توحيد الإجراءات والمعايير في القطاع مما يسهم في تخفيف قيود السفر مع اتباع إجراءات صحة وسلامة معتمدة عالمياً لضمان بيئة آمنة للزوار والعاملين بالقطاع، وفي المحور الثالث شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص السياحي ودعمه بشكل مستمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز