59 مليوناً أرباح «شعاع كابيتال» في الربع الثالث

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «شعاع كابيتال»، عن نتائجها المالية للربع الثالث 2020. وسجلت الشركة أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحها 59 مليون درهم إماراتي للربع الثالث، ما يرفع صافي الأرباح المسجلة للفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، إلى 64 مليون درهم إماراتي. كما شهدت المجموعة استمرار تحقيق الأرباح بقوة، قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك، والتي بلغت 114 مليون درهم للربع الثالث 2020.

وحافظت وحدة إدارة الأصول في «شعاع»، على قاعدتها الاستثمارية القوية، ومسارها الإيجابي، مع ارتفاع قيمة الأصول المدارة إلى 13,6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مقارنة مع 13,0 مليار دولار أ في الربع الثاني من عام 2020، مدفوعة بصافي الأموال الجديدة، وأداء السوق، ومكاسب صرف العملات الأجنبية. ومع مواصلة إحراز التقدم على صعيد أنظمة ما بعد الاندماج والتكامل التنظيمي، حققت «شعاع» 55 % من المعدل السنوي المستهدف تحقيقه مع نهاية عام 2021، والذي تم رفعه. فقد حققت «شعاع» 30 مليون درهم من أصل المعدل المستهدف، والذي تم رفعه إلى 55 مليون درهم إماراتي.

وتواصل الشركة تقليص حجم أصولها غير الاستراتيجية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز