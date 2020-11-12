نسخة افتراضية من معرض العقارات الدولي

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أعمال الدورة الافتراضية من معرض العقارات الدولي الذي ينظم بالشراكة مع «استثمر في عقارات دبي»، وهي إحدى المبادرات المبتكرة لاستقطاب المستثمرين من حول العالم. ومن المتوقع أن تحقق الدورة الافتراضية على مدى عشرة أيام متواصلة، رقماً قياسياً في أعداد الحضور من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في افتتاح الحدث نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى في أراضي دبي، وفي مقدمتهم سلطان بن مجرن، مدير عام أراضي دبي، والمهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري المنظمة للحدث، حيث ألقوا كلمات رئيسية في حفل الافتتاح، وذلك بحضور جمعة بن حميدان، نائب مدير عام أراضي دبي.

وستشهد النسخة الافتراضية حدثاً مختلفاً تماماً من جميع الجوانب مقارنة بالدورات السابقة، حيث سيتم تنظيم جميع الأنشطة رقمياً من خلال شريك المنصة الافتراضية Event10x.com، والذي يوفر أقصى درجات الأمان والراحة، وإمكانية الوصول إلى جميع المشاركين من داخل الدولة وحول العالم أجمع.

ومن المقرر تنظيم فعاليات أكبر منصة لبيع وشراء العقارات في الشرق الأوسط للسوق المحلي والأسواق الدولية لمدة 10 أيام متتالية، وستكون حافلة هذا العام بمجموعة متنوعة من الأنشطة الافتراضية.

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