اعتماد الخطة الاستراتيجية لصندوق زايد للابتكار 2021
استقبل محمد الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع بمقر الصندوق وفداً شيشانياً برئاسة حسن حاكيموف نائب رئيس وزراء جمهورية الشيشان رئيس مجلس إدارة صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال حيث تم بحث آفاق التعاون وسبل تعزيزه في مجال ريادة الأعمال في الشيشان، كما جرى مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية لصندوق زايد خلال 2021.
وكان صندوق خليفة لتطوير المشاريع أطلق في 2017 صندوق زايد للابتكار بالعاصمة الشيشانية غروزني برأسمال 50 مليون دولار بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً للأوامر السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك للمساهمة في عملية تنمية وتطوير الاقتصاد الشيشاني.
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