2.43 مليار أرباح إعمار العقارية بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

سجّلت إعمار العقارية أداءً اتسم بالمرونة خلال الأشهر التسعة الأولى 2020 (يناير - سبتمبر)، حيث بلغت إيراداتها 13.37 مليار درهم، فيما بلغ صافي أرباحها عن الفترة ذاتها 2.43 مليار درهم.

أثمرت العمليات الدولية للشركة عن مبيعات عقارية بقيمة 3.43 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2020، لتسجّل نموّاً بنسبة 9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. وسجلت المبيعات العقارية للشركة في الإمارات، والتي بلغت 4.35 مليارات درهم ارتفاعاً ملحوظاً على أساسٍ شهري.

وقال محمد العبّار، مؤسّس «إعمار العقارية»: «يوضح أداؤنا في الربع الثالث من العام 2020 مستوى المرونة الذي تمكنّا من الحفاظ عليه خلال الظروف الصعبة التي يشهدها العالم حالياً.

وبالرغم من التأثير الكبير لجائحة «كوفيد 19» على قطاع الأعمال عموماً في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنيناها مع بداية تفشّي الجائحة، والتي قمنا على إثرها بإعادة هيكلة أعمالنا والحد من نطاقها نوعاً ما، أظهرت مرونة الشركة الكبيرة وقدرتها على التعامل مع الأزمات».

وأضاف العبّار: «على الصعيد المستقبلي، أنا متفائلٌ بالفترة المتبقيّة من العام الحالي، وعلى ثقةٍ بأن معظم القطاعات ستشهد تحسّناً بحلول صيف 2021. أما في الوقت الراهن، فسنواصل التركيز على تلبية وتجاوز تطلّعات عملائنا، وذلك عبر تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأجل عبر مختلف قطاعات أعمالنا التي تندرج ضمن المجموعة، بالإضافة إلى تدعيم أسسنا وخدماتنا في المستقبل».

إعمار مولز

وسجلت إعمار مولز إيرادات بقيمة 2.49 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2020، فيما بلغ صافي أرباحها 586 مليون درهم.

إعمار للتطوير

وأعلنت «إعمار للتطوير تحقيق نتائج مالية مبشّرة خلال الأشهر التسعة الأولى رغم التحديات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19». وسجّلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 4.34 مليارات، فيما بلغ صافي أرباحها للفترة نفسها 1.35 مليار درهم، ما يعكس قوة الركائز المالية للشركة.

وحققت إعمار للتطوير نمواً شهرياً في مبيعاتها خلال الربع الثالث 2020 في مؤشر يعكس بداية انتعاش سوق العقارات. وبلغت قيمة المبالغ المستلمة عن المشروعات قيد الإنجاز 27.15 ملياراً. وجاء الأداء المالي المرن للشركة مدعوماً بتركيزها على مبيعات المشاريع قيد التطوير، ومواصلة تقدّم عمليات الإنشاء بالمواقع رغم الجائحة، فضلاً عن الالتزام التام بمواعيد التسليم.

وقال محمد العبّار، مؤسّس «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «تواصل إعمار للتطوير التزامها الراسخ بتسليم مشروعاتها ورفد المشترين بأساليب حياة راقية وفق أعلى المعايير.

وهذا يشكل بطبيعة الحال جوهر أعمالنا وركيزة أدائنا المالي المرن في خضم الظروف المعقدة التي عانتها الأسواق خلال الفترة الماضية. وسنواصل دعم عملائنا بطرق مناسبة وذات مغزى وبُعد إنساني عبر مبادراتنا ومنصاتنا الرقمية المتنوعة. وكذلك، فإننا مستمرون بالالتزام بحماية مصالح مساهمينا».

وأنجزت الشركة خلال 2020 أكثر من 2500 وحدة سكنية بعددٍ من الوجهات الرئيسية، بما فيها «دبي هيلز إستيت»، و«خور دبي»، و«المرابع العربية»، و«إعمار الجنوب». وسلّمت الشركة حتى أكتوبر نحو 45000 وحدة سكنية، فيما لا تزال أكثر من 28000 وحدة قيد التطوير حالياً بجميع أنحاء الإمارات.

إعمار الدولية

سجلت عمليات إعمار في الأسواق الدولية إيرادات بقيمة 2.634 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى على غرار الإيرادات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتساهم بذلك هذه العمليات بنسبة 20% من إجمالي إيرادات إعمار. وتعزى هذه النتائج القوية إلى النجاح المتواصل لعمليات المجموعة في مصر وباكستان، بما في ذلك إطلاق مشروع «بوابة القاهرة»، ومشروع «ميڤيدا» المتعدد الاستخدامات، و«برج بانوراما» في كراتشي.

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