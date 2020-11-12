مركز دبي للسلع يبحث سبل توسيع التجارة بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وغرفة دبي أمس، وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى من اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية وجمعية المصنعين الإسرائيليين ومعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، وذلك في مقر المركز ببرج الماس.

يسعى مركز دبي للسلع المتعددة على جذب، والعمل مع، والترويج للشركات الإسرائيلية، في مجموعة واسعة من القطاعات. وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي، استقبل مركز دبي للسلع المتعددة وفداً إسرائيلياً مؤلفاً من مسؤولين كبار وممثلي أعمال ومستثمرين من قطاعات التكنولوجيا والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.

وبعد فترة وجيزة من التوقيع الرسمي لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في منتصف سبتمبر، أبرم مركز دبي للسلع المتعددة من خلال بورصة دبي للماس اتفاقية تعاون مع بورصة الماس الإسرائيلية، وذلك بهدف تعزيز تجارة الماس الإقليمية وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي في القطاع.

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