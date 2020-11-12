مطارات دبي تستقبل وفداً من ممثلي 3 ناقلات إسرائيلية

المصدر: دبي – البيان

استقبلت مطارات دبي وفداً من ممثلي ثلاث ناقلات إسرائيلية هي (العال وإسراير وأركيا) في مكاتبها في مطار دبي الدولي.

وتأتي زيارة الوفد بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الامارات وإسرائيل، والإعلان أخيراً عن إطلاق رحلات تجارية منتظمة تربط بين الدولتين.

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي بهذه المناسبة: «نتطلع إلى الفرص الإيجابية الناتجة عن توقيع الاتفاقيات التاريخية بين البلدين، خصوصاً في مجال الطيران، ويأتي فتح السفر الجوي كخطوة أولى نحو تسهيل حركة السفر والسياحة والتجارة المشتركة».

وناقش الفريقان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في مطارات دبي، الاستعدادات لإطلاق خدمات جوية جديدة ومباشرة بين دبي وتل أبيب التي من المقرر أن تبدأ خلال شهر ديسمبر المقبل، بما في ذلك رحلتان يومياً من قبل شركة العال التي تشغّل طائرة بوينج 787 دريملاينر، وست رحلات أسبوعية بواسطة الناقلة «إسراير» التي تشغّل طائرة إيرباص A320، وخدمات يومية من قبل شركة «أركيا» التي تشغّل رحلات على طائرة امبراير جت.

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