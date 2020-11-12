3.5 % نمواً متوقعاً لقطاع الرعاية الصحية

توقعت ألبن كابيتال نمو قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، بنسبة تتراوح بين 3 - 3.5 % خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مدعومة بزيادة الإنفاق على القطاع، بسبب جائحة الفيروس التاجي «كوفيد 19».

وقال مسؤولون بالشركة، على هامش مؤتمر صحافي أمس بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، إن اتساع القاعدة السكانية، التي سيتخطى 13 % منهم سن الـ 50، بحلول 2022، وارتفاع دخل الفرد، ما سيؤدي تعزيز الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وتوقع المسؤولون أن تبلغ قيمة السياحة العلاجية في الإمارات 19 مليار درهم بحلول 2023. حيث تتصدر دبي وأبوظبي المنطقة باستقطاب أعلى عدد من السياح العلاجيين على مستوى المنطقة. كما تحتل الدولة موقع الصدارة بين دول المنطقة في مراكز التجميل والعافية.

وتتوقع ألبن كابيتال أن تواصل دول التعاون تواصل الترويج للمنطقة مركزاً للسياحة العلاجية حيث يتوقع أن تصل قيمة سوق السياحة العلاجية بمنطقة الخليج إلى 28 مليار دولار، بحلول نهاية 2024، بنمو سنوي مركب 8.8 % منذ 2018.

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