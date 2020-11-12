مهرجاناً وفعالية بتقويم دبي السنوي للتجزئة 2021

المصدر: دبي – وام

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة لعام 2021 الذي يشمل فعاليات وأنشطة وتجارب مميزة في مختلف أنحاء دبي تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية للإمارة. ويهدف تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة إلى دعم مجموعات الأعمال والشركات العاملة بتجارة التجزئة والسياحة إلى جانب استقطاب سكان دبي وزوارها إلى مجموعة فريدة من الوجهات والمعالم السياحية ومراكز التسوق المميزة، ويشمل الجدول 19 مهرجاناً وحدثاً مهماً يتم تنظيمها على مدار عام 2021.

ومع انطلاق تحدي دبي للياقة لهذا العام بالإضافة إلى الاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» وكذلك احتفالات اليوم الوطني يعزز الإعلان عن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة مكانة المدينة كوجهة رائدة للتسوق والسياحة على مدار العام وذلك لما تقدمه من خيارات متنوعة وتجارب مميزة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة حافل بالمهرجانات والأنشطة التجارية المميزة خلال عام 2021. وهو دليل واضح على ما حققناه من تقدم خلال هذا العام، لافتاً إلى الاستفادة من دروس تداعيات جائحة كوفيد-19 من خلال التركيز على ما هو مناسب ومطلوب لاستضافة فعاليات كبرى خلال الأشهر والأعوام المقبلة. ويضم تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2021 مهرجان دبي للتسوّق (17 ديسمبر 2020 - 30 يناير 2021)، وهناك فعالية رأس السنة الصينية (31 يناير - 13 فبراير) والتي تستهدف زوار المدينة وسكانها من الجالية الصينية الذين يعملون ويعيشون في دبي.

ويقام مهرجان دبي للمأكولات (25 فبراير - 13 مارس). ويقدم العديد من فنون الطهي والنكهات العالمية مع تجارب تذوق وتناول الطعام اليومية. وسيتم إطلاق تشكيلة الربيع/ الصيف (4 إلى 20 مارس) حيث تهدف الفعالية إلى زيادة حركة المبيعات في مختلف أنحاء المدينة إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأزياء.

وتقام فعالية «رمضان في دبي» - (العيد في دبي - الفطر) خلال الفترة من 12 أبريل - 15 مايو. وستكون هناك 3 أيام من التخفيضات الكبرى والتي تقدم أبرز العلامات التجارية العالمية ومتاجر التجزئة المحلية تخفيضات تصل إلى 90% على مدار ثلاثة أيام في مراكز ووجهات التسوق في مختلف أنحاء دبي. وسيتم الإعلان عن تواريخ هذه الفعالية التي تُقام مرتين سنوياً مع اقتراب فترة التخفيضات.

وتقام مفاجآت صيف دبي (24 يونيو - 4 سبتمبر) وتتضمن عروضاً ترويجية وأنشطة للترفيه العائلي وعروض تسوق حصرية وسحوبات كبرى تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز قيمة. وتقام فعاليات «العيد في دبي - الأضحى» (19 إلى 24 يوليو)، فيما تمت عروض العودة إلى المدارس من 15 أغسطس إلى 4 سبتمبر.

وسيتم إطلاق تشكيلة الخريف/الشتاء (5 سبتمبر - 18 سبتمبر)، حيث يمكن للمتسوقين العثور على عروض ترويجية خاصة بالموسم الجديد إلى جانب أحدث خطوط الموضة، حيث ترحب المدينة بطقس الشتاء مع عروض تسوق خاصة بالموسم. ويقام مهرجان دبي للمفروشات (19 - 30 سبتمبر).

ويعود تحدي دبي للياقة بدورته الخامسة (29 أكتوبر - 27 نوفمبر)، فيما يقام مهرجان الأضواء «ديوالي» (29 أكتوبر - 13 نوفمبر ثم ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى والتي تقدم أبرز العلامات التجارية العالمية ومتاجر التجزئة المحلية تخفيضات تصل إلى 90% على مدار ثلاثة أيام. وسيتم الإعلان عن تواريخ الفعالية الثانية «ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى» مع اقتراب موعد إقامتها.

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