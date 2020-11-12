«بريك بلك 2021» يحظى بدعم الموانئ القيادية في المنطقة

المصدر: (دبي- البيان )

تعقد الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2021»، يومي 9 و10 فبراير 2021 في دبي تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويحظى الحدث سنوياً بدعم كبير من عدد من الموانئ القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث أثبت أنه المنصة الأفضل لأعمال قطاع الشحن البحري وسلسلة إمداد المشاريع الكبرى.

مجدداً تستضيف موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، هذا الحدث لعام 2021؛ حيث تقوم على الدوام بتقديم الدعم لمؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، باعتباره المنصة المرموقة لتوفير الفرص التجارية وتشجيع النمو.

وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ- موانئ أبوظبي: «مع امتلاك موانئ أبوظبي وتشغيلها لـ 10 موانئ في دولة الإمارات، ندرك أن تشييد البنى التحتية المتطورة يعد عنصراً أساسياً لتحقيق النجاح في الأسواق في الوقت الحالي، وإننا نتبنّى في هذا السياق توجهاً يهدف إلى دعم جهود إمارة أبوظبي في بناء قاعدة راسخة لاقتصاد مستدام ومتنوع».

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في «بريك بلك الشرق الأوسط»: «تمثل التجارة المنقولة بحراً نحو 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية، ما يعطي القطاع أهمية كبيرة للنمو الاقتصادي لمختلف الدول والبلدان، ونتوقع ازدياداً تدريجياً في أعمال الصناعة على الرغم من آثار الوباء، لا سيما في دولة الإمارات التي تمنحها موانئها وموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ميزة إضافية، ما يمكنها من الازدهار وتحقيق التفوق والتنافسية، ونأمل أن تعزز منصتنا انتعاش القطاع البحري في المنطقة، وتزيد من حصصه السوقية بشكل أكبر».

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