«موانئ دبي العالمية - كوسيدو» ترفع الطاقة التشغيلية

المصدر: الدومينيكان – وام

افتتحت مجموعة «موانئ دبي العالمية» مشروع توسعة المرسى الرئيسي في محطة حاويات ميناء «موانئ دبي العالمية - كوسيدو»، حيث تضيف التوسعة الجديدة 450 متراً للمرسى.

وأقيم حفل الافتتاح في «مجموعة دبي العالمية - كوسيدو» بحضور رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر وسلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» وعدد من المسؤولين بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين المحليين في «موانئ دبي العالمية».

وتم تركيب رافعات سوبر بوست باناماكس و5 رافعات جسرية بإطارات مطاطية وهي أكثر المعدات تطوراً في الأسواق حالياً وسيشهد الشهر القادم إضافة رافعة سوبر بوست باناماكس أخرى و5 رافعات جسرية بإطارات مطاطية. ويرفع المشروع سعة الميناء بأكثر من الضعف من 1.2 مليون إلى 2.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.

واستثمرت «موانئ دبي العالمية» 114 مليون دولار في المشروع.

وقال رئيس الدومينيكان: بالتعاون مع موانئ دبي العالمية نريد أن تصبح بونتا كوسيدو المركز اللوجستي للأمريكتين. إننا ندرك أنه مشروع طموح لكنه فرصة ثمينة ستعيد إطلاق الاقتصاد وتخلق وظائف مميزة. وبهذا المشروع للتوسعة ودمج الأراضي المخصصة ستوفر موانئ دبي العالمية أكثر من 4500 وظيفة مباشرة.

وأضاف أن موانئ دبي العالمية تعتبر واحدة من أكثر الشركات خبرةً وتميزاً في هذا القطاع، وتتخصص في تقديم حلول لوجستية ذكية توفر ميزة عظيمة لبلدنا. وتعزز خطة نمو الشركة والتي تبدأ بافتتاح هذه التوسعة إمكانات جمهورية الدومينيكان كوجهة جذّابة تضيف قيمة مثلى إلى المنطقة بأكملها. وبنفس الطريقة تضع الخطة في أولوياتها الاستثمارات المتأتية من تسهيل نقل عمليات الإنتاج وخلق فرص العمل والتحديث بشكل عام.

وأكّد سلطان بن سليّم خلال كلمته في حفل الافتتاح التزام الشركة بتحالف استراتيجي طويل الأمد مع حكومة الدومينيكان والمساهمة في خلق فرص جديدة للنمو والتنمية. وقال: أدركنا منذ فترة طويلة في «موانئ دبي العالمية» الإمكانات العظيمة التي تتمتع بها جمهورية الدومينيكان ويسعدنا أن خططنا لتطوير أعمالنا تتكامل مع رؤية الرئيس لويس أبي نادر فقد استثمرنا بالفعل أكثر من 600 مليون دولار ببونتا كوسيدو ونحن ملتزمون بمواصلة القيام باستثمارات طويلة الأجل.

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