«اقتصادية أبوظبي» تعقد أولى جلسات منصة «ترابط»

عقدت دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي - ممثلة بفريق الابتكار والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة - أولى جلسات منصة«ترابُط - SME Connect» المنصة التفاعلية بين الشركات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة و الشركات الكبيرة والقطاع الحكومي.

شهدت الجلسة تبادلا للأفكار ونشر المعارف والخبرات بين قادة القطاعات والمهتمين من الشركات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة.

و قال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة إن منصة «ترابط» تعمل وفق سلسلة من المؤتمرات والمنتديات والمعارض والجلسات الحوارية والملتقيات عبر تقنية الاتصال المرئي حاليا و منصات آخرى لاحقا للتركيز على موضوعات التمويل والتسويق وتطوير المنتجات وغيرها من المواضيع التي تتناسب واحتياجات ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

و أشار إلى دور المنصة في تسهيل الترابُط بين هذه الجهات وفتح المجال أمامها لتبادل الأفكار والخبرات وعقد الشراكات التي تعزز التعاون والتنسيق بين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والقطاع العام.

وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على تمكين هذه الشركات وتوسيع آفاق عملها وتعزيز تنافسيتها، في ظل الدور التصاعدي للشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي.

من جانبه قال سالم بن شبيب رئيس فريق الابتكار والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن منصة«ترابط» هي إحدى المبادرات المنبثقة من مشروع ائتلاف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والتي أطلقت مؤخراً من قبل الدائرة.

و أكد حرص الدائرة و التزامها بتمكين هذه المشاريع و الشركات الصغيرة و المتوسطة و توفير الدعم المطلوب لرواد الأعمال والمبتكرين الإماراتيين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة ومزدهرة تساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقودها أبوظبي.

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