محمد بن راشد: حكومة الإمارات الاتحادية تحقق تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات الاتحادية حققت تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA- ونظرة مستقبلية مستقرة .

وقال سموه عبر تويتر: بحسب وكالة فيتش للتقييم الائتماني حققت حكومة الإمارات الاتحادية تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA- ونظرة مستقبلية مستقرة لتكون ضمن الأعلى في المنطقة ..سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة .. شكري لجميع فرق العمل في الحكومة الاتحادية على هذا الانجاز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز