محمد بن راشد: حكومة الإمارات الاتحادية تحقق تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA-
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات الاتحادية حققت تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA- ونظرة مستقبلية مستقرة .
وقال سموه عبر تويتر: بحسب وكالة فيتش للتقييم الائتماني حققت حكومة الإمارات الاتحادية تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA- ونظرة مستقبلية مستقرة لتكون ضمن الأعلى في المنطقة ..سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة .. شكري لجميع فرق العمل في الحكومة الاتحادية على هذا الانجاز.
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