اينوك تفوز بجائزة دبي الذهبية للجودة

المصدر: دبي - وام

فازت مجموعة اينوك بجائزة دبي الذهبية للجودة التي تكرّم الأداء المتميز للمؤسسات وجهود الارتقاء بمعايير الجودة والتميز في مزاولة الأعمال، وذلك خلال حفل افتراضي أُقيم اليوم.

وفازت مجموعة اينوك سابقاً بجائزة دبي للجودة في الأعوام 1997 و2004 و2012 و2014 و2017 وتعدّ هذه أول جائزة تحصدها المجموعة ضمن الفئة الذهبية، وتعد هذه الفئة مخصصة للمؤسسات الفائزة سابقاً بجائزة دبي للجودة والتي أتمّت ثلاثة أعوام منذ فوزها بالجائزة وأظهرت تفانياً مستمراً وتحسينات ملموسة مقارنة بتقرير أدائها الأخير مع القدرة على تحقيق ما لا يقل عن خمس سنوات من تميّز الأعمال المستدامة.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «إن تحقيق أعلى النقاط ضمن كافة معايير جائزة دبي للجودة يأتي تأكيداً على التزامنا المتواصل بالتميّز في مزاولة الأعمال وإثراء تجربة عملائنا وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أفضل البلدان للعمل والعيش على مستوى العالم، كما أن هذا الفوز يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق اينوك بأكمله في إطار هدف مشترك ورؤية موحّدة بهدف ترسيخ التميّز في كافة عملياتنا التشغيلية، ونهدي هذه الجائزة لجميع موظفينا المتفانين لكونهم الأبطال الحقيقيين وراء الفوز بهذه الجائزة المرموقة».

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