158.3% نمو قطاعي السياحة والفنادق في الإمارات خلال الربع الثالث 2020

المصدر: وام

سجل قطاعا السياحة والفنادق في الإمارات نموا بنسبة 158.3% خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته، وذلك بحسب ما تظهره أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.

ويعكس النمو الكبير المسجل في قطاعي السياحة والفنادق عودة حركة النشاط بقوة لأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وذلك بعد حالة التباطؤ التي سيطرت عليه في ظل الظروف المستجدة التي فرضها وباء كوفيد19 واستدعت الاغلاق المؤقت لمثل هذه الأنشطة على مستوى العالم.

وتفصيلا فقد أظهرت أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء ارتفاع عدد نزلاء الفنادق في دولة الإمارات الى نحو 3.385 ملايين نزيل خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام 2020 مقارنة مع 1.31 مليون نزيل في الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو من العام ذاته.

وترافق النمو في عدد النزلاء مع زيادة عدد المنشآت الفندقية " فنادق، شقق فندقية " التي عادت للعمل حيث ارتفع عددها الى 1032 منشأة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 929 منشأة في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.. فيما زاد عدد الغرف الفندقية من 135031 غرفة الى 164935 غرفة خلال فترتي المقارنة ذاتها.

وكان عدد نزلاء الفنادق في الدولة وصل الى 953.584 ألف نزيل خلال شهر يوليو من العام الجاري فيما وصل عدد الليالي التي قضوها 2.937 مليون ليلة، قبل أن يرتفع الى 1.372 مليون نزيل و3.982 مليون ليلة في شهر أغسطس و1.059 مليون 4.070 مليون ليلة في شهر سبتمبر.

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