اقتصادية دبي تُطلق أحدث تطبيقات «EngageDXB» لتسريع الأعمال التجارية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت اقتصادية دبي الإصدار الجديد للتطبيق الذكي «EngageDXB»، وذلك بهدف تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية عبر الأعمال التجارية في الإمارة وتسهيل التواصل بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد.

وقد تم تصميم تطبيق EngageDXB بواسطة اقتصادية دبي كمنصة تفاعلية لمجتمع الأعمال، ومن ثم تطورت لتصبح نقطة اتصال مركزية بين القطاعين العام والخاص، كما يمكن لأي شخص خارج دولة الإمارات الوصول إلى المنصة خلال رحلة بحثه عن فرص العمل التي توفرها إمارة دبي. وسيسهم الإصدار الجديد من التطبيق في زيادة المشاركة والتفاعل عبر الإنترنت، ومواجهة القيود والتحديات التي فرضها الوباء.

بدورها تعمل ميزة «توحيد وتجميع الأفكار والاستطلاعات» في التطبيق كآلية للتغذية الراجعة لجميع المقيمين في دولة الإمارات، لمشاركة أفكارهم حول أحدث المبادرات من القطاعين العام والخاص. كما أبرمت أيضاً منصة EngageDXB شراكة مع «تجاري»، إحدى أكبر بوابات المشتريات الحكومية، بهدف تعزيز الوعي بين الشركات حول أحدث المشاريع والمبادرات الحكومية.

قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: «تعتبر منصة EngageDXB مبادرة مهمة، لا سيما في عالم ما بعد كوفيد-19، حيث ستعمل على تسهيل التواصل والتعاون خلال هذه الأوقات الصعبة.

وذلك من خلال الاتصال بالجهات الحكومية، والمستثمرين وشركاء الأعمال لمشاركة الملاحظات والأفكار. ستكون المنصة مركزاً تجارياً افتراضياً في متناول اليد لجميع احتياجات الأعمال. نتطلع إلى التواصل مع جميع المقيمين والمواطنين من خلال هذا التطبيق».

بدوره قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي: «تتيح منصة EngageDXB، للموردين والمصدرين المحليين في هذه المنطقة إمكانية التواصل معنا. كما يمكن للموردين المحليين الذين يسعون إلى توسيع نطاق حضورهم ووصولهم إلى الأسواق، التواصل مع المصدرين الأعضاء لدينا والمدرجين في التطبيق من أجل بناء شراكات، وتصدير المنتجات والخدمات، ودخول الأسواق العالمية».

وانطلاقاً من اليوم فصاعداً، ستوفّر منصة EngageDXB المزيد من الميزات لتحسين تجربة التطبيق للمستخدمين، وتحسين جميع الخدمات. كما يتوفّر تطبيق EngageDXB الآن على متاجر جوجل وأبل وهواوي.

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