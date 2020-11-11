اقتصادية دبي تكرّم فائزي الدورة 26 لجوائز تميز قطاع الأعمال

المصدر: دبي - البيان

كرّمت اقتصادية دبي الفائزين في دورة للعام 2019 لجوائز التميز لقطاع الأعمال (الدورة الـ 26)، والبالغ عددهم 46 فائزاً، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد تم تنظيم الحفل عبر الإنترنت تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من (كوفيد19).

وتشمل جوائز التميز لقطاع الأعمال السنوية، جائزة دبي للجودة، وجائزة دبي للتنمية البشرية، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.

وقد فاز في فئة جائزة دبي الذهبية للجودة، كل من موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات (الخدمات اللوجستية)، اينوك للتجزئة (التجزئة)، وصل (العقارات)، وأمن مجموعة الإمارات (الخدمات). في حين فاز بجائزة دبي للجودة، كل من لولو هايبرماركت، القصيص (قطاع التجزئة)، ومستشفى إل إل إتش (الرعاية الصحية).

قائمة الفائزين

كما شملت قائمة الفائزين بجائزة دبي التقديرية للجودة، كلاً من مجموعة النابودة التجارية (قطاع التجارة)، صيدليات بلانيت (الرعاية الصحية)، ايه جي اينجينيرنغ (المقاولات)، شركة كورودكس للوكالات (المقاولات)، س.س. لوتاه للخرسانة الجاهزة (المقاولات)، إي اف اس فاسيليتيز مانجمنت ليميتد (الخدمات)، تاسك ليبر سيرفس (الخدمات)، الجابر للنظارات (التجزئة)، والخليج لصناعة المطاط (التصنيع).

أما الفائزون بجائزة دبي التقديرية للجودة – فئة مجالس ومجموعات الأعمال، فقد شملت القائمة كلاً من الجمعية الباكستانية، المجلس الهندي للأعمال والمهنيين، مجموعة عمل التجزئة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، علماً بأن هذه الفئة تم إطلاقها بالشراكة مع إدارة اقتصاد المستقبل في الدائرة، بهدف تعزيز العلاقات مع مجالس ومجموعات العمل، وتسليط الضوء على آلية إشراك هذه المجموعات لأعضائها وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وقيادة القطاع العاملين فيه.

بدورها فازت 3 منشآت صناعية، هي مصنع انكور الايد، مصنع هوت باك للتغليف، وماي دبي، بالفئة الجديدة ضمن جائزة دبي للجودة، وهي جائزة دبي للصناعة الذكية.

والتي أطلقتها إدارة التميز لقطاع الأعمال خلال دورة العام 2019، بالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، والتي تستهدف إشراك القطاع الصناعي في مسيرة التميز في دبي، وتشجيع التحول الرقمي للصناعات بما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية دبي الصناعية 2030.

وفي فئة جائزة دبي الذهبية للتنمية البشرية، فازت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي (القطاع الحكومي)، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (المناطق الحرة). في حين فازت كل من المنطقة الحرة لجبل علي (المناطق الحرة)، وهيئة الطرق والمواصلات (القطاع الحكومي، بجائزة دبي للتنمية البشرية. بينما فاز مطعم قصر الهند (الخدمات) بجائزة دبي التقديرية للتنمية البشرية.

من جهته شهد برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذي يضم أكثر من 2000 عضو حتى الآن، فوز 10 أعضاء بجائزة أفضل محل تجاري للخدمة، لجهودهم المتميزة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين خلال عام 2019، وشملت قائمة الفائزين كلاً من: انجلوت – برجمان (الأزياء)، بنك رأس الخيمة الوطني – فرع الحمرا (الخدمات)، الرستماني الدولية للصرافة - دبي مارينا (الخدمات)، صيدلية أستر فرع 2 – رأس الخيمة (الصحة واللياقة البدنية)، الجابر للنظارات - مردف سيتي سنتر (الصحة واللياقة البدنية)، قصر الهند - مزيد مول (الضيافة والترفيه)، دناتا للسفريات – البرشاء مول (الضيافة والترفيه)، سامسونايت – ياس مول (الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة)، اكسيوم تيليكوم - ابن بطوطة (متاجر التجزئة المتخصصة)، بيتر لايف – مول الإمارات (متاجر التجزئة المتخصصة).

كما شملت قائمة الفائزين بجائزة أفضل علامة تجارية ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة، كلاً من: دبي مول (مراكز التسوق)، كارترز (الأزياء)، آفاق الإسلامية للتمويل (الخدمات)، صيدليات هيلث فيرست (الصحة واللياقة البدنية)، سكي دبي (الضيافة والترفيه)، ابسليوت بابكيوس (الضيافة والترفيه)، أسواق للتجزئة (الجمعيات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة)، الشركة العربية للسيارات – رينولت (متاجر التجزئة المتخصصة)، وماتلان، الفائز الوحيد ضمن الفئة التي تم إطلاقها أخيراً لدول مجلس التعاون الخليجي.

رحلة تميز

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي في كلمته الافتتاحية: «إننا في اقتصادية دبي فخورون حقاً بتكريم الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال لعام 2020، هذا الحفل الذي يعدّ بمثابة إعادة تأكيد لالتزامنا بمواصلة رحلة التميز في إمارة دبي رغم كل التحديات والحواجز، إلى جانب السعي نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات لتكون من بين أفضل الدول على الصعيد العالمي.

إننا ممتنون لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعايته الكريمة لهذا الحفل ودعمه المستمر لمبادرات التميز في اقتصادية دبي. معاً سنستمر في الفوز».

وأشار القمزي إلى أن دورة التقييم 2019 لجوائز التميز لقطاع الأعمال شهدت زيادة بنسبة 3-5% في عدد المتقدمين مقارنة بدورة العام السابق، الأمر الذي يشير إلى مستوى التماسك والاندماج الذي وصلت إليه مفاهيم الجودة والتميز كحافز للشركات نحو تحقيق النمو والاستدامة.

وأضاف: «كان لجوائز العام 2020 نصيبها من التجديد أيضًا، فقد تم تنفيذ جميع عمليات التقييم المتعلقة بالجوائز رقميًا، وذلك لتسهيل الإجراءات، وإدخال أدوات القياس، والاستعانة بأفضل الممارسات، إلى جانب التعلّم والتطوير والمشاركة المجتمعية. كما تم توسيع نطاق خدمات المتسوق السري واستطلاعات رضا المتعاملين في برنامج دبي للخدمة المتميزة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى التنفيذ الناجح لبرنامج المتسوق السري للقطاع الحكومي. أما فيما يتعلق بمعيار «أصحاب الهمم» الذي تم إضافته في وقت سابق، فيسعدنا أن نرى اليوم أكثر من 95٪ من أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة يطبقون هذا المعيار. وفي شراكة مهمة أخرى بين اقتصادية دبي وسوق دبي المالي، فقد برز 10 وسطاء في سوق دبي المالي من بين الفائزين في برنامج دبي للخدمة المتميزة».

وقال القمزي: «شهد عام 2020 انتقال إدارة التميز لقطاع الأعمال إلى عقد ورش عمل وندوات عبر الإنترنت، حيث تم عقد 10 فعاليات متنوعة عبر الإنترنت، شهدت حضور ومشاركة أكثر من 1000 مندوب وممثل من مختلف أنحاء العالم.

كما تم إرسال أكثر من 3400 تقرير ملاحظات إلى جميع المتقدمين للجوائز منذ بداية العام حتى اليوم، مما يبرز المجالات الرئيسية التي يمكن من خلالها إحداث المزيد من التحسينات، إلى جانب اطلاعهم على نقاط قوتهم لتعزيزها. وفي أعقاب جائحة (كوفيد19)، ساهمت إدارة التميز لقطاع الأعمال أيضًا في مساعدة الأعضاء في برنامج دبي للخدمة المتميزة للامتثال لمعايير الصحة والسلامة الجديدة، وقد بلغ معدل التزامهم وامتثالهم 90%».

وتحظى جائزة دبي للجودة منذ انطلاقتها الأولى عام 1994 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله، حيث كان لدعمه دوراً محورياً في ترسيخ معايير الجودة والتميز على مستوى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. وتعمل جائزة دبي للجودة على تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على تبني سياسة التميز وتقديم أفضل ما لديها من خدمات، وتكريم أفضل الممارسات بهدف تعزيز معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل.

أربع فئات

ويتم تكريم الشركات الفائزة بجائزة دبي للجودة وفق أربع فئات وهي الفئة الذهبية، وفئة جائزة دبي للجودة والفئة التقديرية وفئة جائزة دبي العالمية للجودة التي تم اطلاقها مؤخراً. وتمنح الجوائز للشركات والمؤسسات العاملة في دبي في القطاعات التي تلعب دوراً في دعم اقتصاد دبي، بما في ذلك التصنيع والسياحة والمالية والخدمات والتجارة والانشاءات والقطاع المهني والخدمات الصحية والتعليم، والقطاع العقاري، والتجزئة. وتم إضافة قطاعات المناطق الحرة، النقل والخدمات اللوجستية.

وتسعى جائزة دبي للتنمية البشرية إلى مكافأة وتكريم الجهود المتميزة التي يبذلها القطاع الخاص والحكومي في سبيل الارتقاء بقدرات القوى العاملة المواطنة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.

وسيتم تكريم الشركات الفائزة بالجائزة وفق فئتين هما فئة جائزة دبي للتنمية البشرية والفئة التقديرية. وتغطى هذه الفئات قطاعات مختلفة تضم الخدمات المالية والتجارة والتشييد والصحة والتصنيع والتعليم والقطاع الحكومي، والقطاع المهني، والخدمات، والسياحة، والقطاع العقاري، والتجزئة. وتم إضافة قطاعات المناطق الحرة، النقل والخدمات اللوجستية.

كما يعد «برنامج دبي للخدمة المتميزة» مبادرة فريدة بوصفه علامة الجودة الأولى من نوعها في المنطقة لاكتساب ثقة العملاء وجعل عملية الشراء في دبي تجربة ممتعه للمشتري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنوع وجودة الخدمات التي يوفرها قطاع التجزئة للعملاء، ويحرص في الوقت ذاته على حماية مصالحهم في إمارة دبي.

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