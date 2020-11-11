الخدمات تستحوذ على 38.6% من نفقات الحكومة الاتحادية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت بيانات حديثة لوزارة المالية استحواذ الخدمات العمومية العامة على 38.6% بما يعادل 14.15 مليار درهم، من إجمالي نفقات الحكومة الاتحادية البالغة نحو 36.68 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2020.

وأظهرت البيانات أن شؤون السلامة العامة جاءت في المرتبة الثانية مستحوذة على 18.7% من الإنفاق بما يعادل 6.85 مليارات درهم، ثم 4.45 مليارات درهم للتعليم بنسبة 12.14%.

كما تضمنت النفقات الحكومية 3.39 مليارات درهم للصحة بنسبة 9.26% من إجمالي الإنفاق، ونحو 2.35 مليار درهم للحماية الاجتماعية بنسبة 6.41%، و811 مليون درهم للشؤون الاقتصادية بنسبة 2.2% و427.9 مليوناً للإسكان ومرافق المجتمع و197.7 مليوناً لحماية البيئة، و119.6 مليوناً للترفيه والثقافة والدين.

وذكرت المالية أنها تحرص على مواصلة توفير التقارير والبيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، واستناداً لأحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.

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