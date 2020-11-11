انطلاق قناة «الشرق» بمنصات رقمية في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي -وام

أطلقت «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» قناة «الشرق» - الخدمة الإخبارية العربية الجديدة متعددة المنصات، التي ستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وتسعى «الشرق» لتقديم ونشر محتوى يعتمد على التحليلات والمعلومات والبيانات من خلال أحدث التقنيات التلفزيونية والرقمية.

ويقع مقر «الشرق» الرئيسي في الرياض، ومكاتب اقليمية في مركز دبي المالي العالمي، وكذلك في واشنطن، إضافة إلى مقرات وأستوديوهات في القاهرة وأبوظبي، كما لديها مجموعة من المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم والمدن الكبرى في المنطقة والعالم.

وتشكل «اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ» مكونا أساسيا من الخدمات التي تقدمها «الشرق»، وتستفيد من اتفاقية محتوى حصرية بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وبلومبِرغ الإعلامية، والتي ستشكل تغطيتها الشاملة التي توفرها خبرات أكثر من 2700 صحافي ومحلل اقتصادي حول العالم، مصدرا أساسيا لها عبر تحرير وترجمة ونشر محتوى بلومبِرغ على منصاتها.

وستتوسع الخدمات مستقبلا لتشمل نسخة عربية عن مجلة «بزنس ويك» ومحطة إذاعية وسلسلة من الفعاليات المشتركة.

وأوضحت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أن انطلاقة «الشرق» اليوم تؤسس لمرحلة جديدة ومثيرة بالنسبة لوسائل الإعلام العربية، ونحن نشهد حاليا مرحلة من التغييرات العالمية التي تسير بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، ومواكبة هذه التغييرات تتطلب إدراك الدور الكبير الذي تلعبه المعلومات والبيانات والشراكات الدولية التي تؤثر فيها.

إلى ذلك، قال جاستن سميث، المدير التنفيذي لبلومبِرغ الإعلامية، إن منطقة الشرق الأوسط تحتضن عددا كبيرا من الاقتصادات وبيئات الأعمال النشطة والحيوية، والتعاون في إطار «اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ»، يسمح لنا في بلومبِرغ إيصال بياناتنا التحليلية وتقاريرنا الثرية بالمعلومات إلى جمهور جديد يتمثل بصناع القرار الاقتصادي في الدول الناطقة بالعربية.

وأكدت جمانا الراشد، أن المجموعة وبلومبِرغ سيمزجان أفضل ما يمكن تقديمه للجمهور العربي من تجاربهما الصحفية، حيث تمتلك المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المعرفة العميقة حول أسواق المنطقة، وتتميز بلومبِرغ بالتغطيات الدقيقة والمدعومة بالبيانات، ونحن على ثقة أننا من خلال هذا الاتفاق سنضع معايير جديدة لكيفية إنتاج وتقديم واستهلاك الأخبار الاقتصادية للجمهور العربي.

من جهة أخرى، قال نبيل الخطيب، مدير عام القناة أن «الشرق» تنطلق بسياسة تحريرية ومحتوى على مختلف المنصات لتلائم متطلبات الأعمال والشباب من خلال شعارنا «نضع النقاط»، والذي يختصر رؤيتنا للخبر وتقديم أهمية سياقه وخلفياته الى الجمهور المتلقي.

ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بوجود الشرق للأخبار في مركز دبي المالي العالمي، وأكد أن حضورها سيتيح لها سهولة الوصول إلى أكبر بيئة أعمال مالية في المنطقة، ويسمح لها بنقل الأخبار الاقتصادية والمالية والمؤسسية العالمية المهمة التي يساهم عملاءنا في صنعها.

وستقدم «الشرق» خيارات ومزايا تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال موقعين الكترونيين، أحدهما مخصص لأخبار الاقتصاد بالتعاون مع بلومبِرغ للإعلام، والأخر للأخبار الشاملة والتحليلات، وتتيح ميزة الذكاء الاصطناعي تجربة فريدة، في عالم المواقع الإخبارية، تسمح للقارئ بتلقي المحتوى وفق خياراته التفضيلية، والموقعان مرتبطان بحسابات التواصل الاجتماعي الثرية بالمحتوى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز