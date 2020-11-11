«الفنادق العالمية الفاخرة» تمنح منتجعات «مجموعة الشارقة للضيافة» 3 جوائز

المصدر: الشارقة - البيان

حصدت 3 منشآت ضيافة فاخرة تابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تعمل تحت مظلة «مجموعة الشارقة للضيافة» والتي تديرها «مسك من شذا»، جوائز ذات قيمة دولية استثنائية من قبل «جوائز الفنادق العالمية الفاخرة»، والتي يتم منحها بعد تصويت نخبة من مُتخصّصي السفر والسياحة والمسافرين في جميع أنحاء العالم بهدف إبراز المُنشآت والشركات المُلتزمة بمعايير الجودة والسلامة والتنوع في الخيارات.

وفاز نزل الرفراف من مسك الذي يقع في مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية من الشارقة، بجائزة «منتجع فاخر على شاطئ البحر في الشرق الأوسط لعام 2020».

بينما فاز واحة البداير من مسك الذي يقع وسط الكثبان الرملية الطبيعية في واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة في إمارة الشارقة وهي صحراء البداير، بجائزة «منتجع صحراوي فاخر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020''، في حين حصل نزل الفاية من مسك في منطقة مليحة التي تعد من أهم المناطق التاريخية في الخليج العربي بجائزة»فندق بوتيك فاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة«.

ويأتي تكريم الجائزة العالمية للمنشآت الثلاث نتيجة تبني معايير التميز في الإدارة الفندقية وإنجازاتها البارزة في قطاع الضيافة العالمية الفاخرة، إلى جانب تفوقها في توفير الرفاهية والخيارات التي تتناسب مع كافة الفئات العمرية، وتنسجم مع مختلف الثقافات.

وعبر أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن فخر الهيئة بفوز منشآت مجموعة الشارقة للضيافة التابعة لها بـ»جوائز الفنادق العالمية الفاخرة«، مؤكداً أن هذا الفوز يعزز حضور إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية وجذب المزيد من الزوار إلى منشآتها ومناطقها المميزة خلال السنوات المقبلة.

وتم إطلاق»جوائز الفنادق العالمية الفاخرة" في عام 2006، حيث تجذب أكثر من 300 ألف مصوّت كل عام لاختيار أفضل الفنادق المرشحة والمنتزهات في جميع أنحاء العالم، عبر أكثر من 99 فئة محلية وإقليمية وعالمية.

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