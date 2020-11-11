«سيدات أعمال أبوظبي» يناقش سبل دعم رائدات الأعمال والمبدعات

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، يوم الأحد المقبل جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي مع سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات العضوات في المجلس.

يأتي تنظيم الجلسة الحوارية بهدف مناقشة كيفية دعم سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية العاملين بها، بما يسهم في تعزيز دورهن في مجال العمل بالقطاع الخاص وإشراكهن في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وسيتركز محتوى الجلسة على عدة محاور أساسية من أهمها مناقشة المستجدات من تشريعات وقوانين بإمارة أبوظبي المعنية بالقطاع الخاص، والتعرف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال والمبدعات.

جدير بالذكر أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي وضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية الخمسية 2020 - 2024، يعمل على بناء وتنمية التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

فيما يتعلق بدعم المشاريع التجارية للمرأة في الإمارات ودفع عملية إسهامها في تحقيق الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتقديم المبادرات الخلاقة لتكون منصة اقتصادية متخصصة لها، تجمعها بالشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل التوسع في دعم وتشجيع مشاريع سيدات الأعمال الإماراتيات المتوسطة والصغيرة، وتشجيعهن على الدخول في التجارة وممارسة العمل الخاص، وتعزيز دور المرأة المواطنة في مجمل الحياة الاقتصادية والمساهمة في زيادة الدور الاستثماري لها، لتكون رافداً قوياً في دفع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي.

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