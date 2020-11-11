«بي إتش مباشر» مزود سيولة لـ«ميثاق للتأمين التكافلي»

المصدر: أبوظبي - البيان

عينت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» شركة «بي إتش مباشر» - إحدى الشركات الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات - كمزود للسيولة، بناءً على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يخول هذا المنتج الجديد شركة «بي إتش مباشر» التعامل مع مُصدر الأوراق المالية المدرجة لتزويدهم بالسيولة، وفقًا لقواعد ولوائح السوق المالي.

وقال جالين مور، رئيس قسم صناعة السوق وتزويد السيولة في «بي إتش مباشر» في هذه المناسبة: «يسعدنا اعتمادنا كمزود للسيولة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي.

حيث سيمكننا ذلك من الحفاظ على فروق أسعار ضيقة وزيادة أحجام التداول مع تمكين توفير الأسعار بشكل أكبر للمستثمرين. هذه خطوة إيجابية إلى الأمام لشركة «بي إتش مباشر» وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتابع مور قائلاً: «يضمن مزود السيولة وجود عمق متسق للسوق للبائعين والمشترين للتعامل مع طلباتهم وتمكين احتياجاتهم من السيولة. و

نود أن نشكر سوق أبوظبي للأوراق المالية على الموافقة على هذه الخطوة، وفي القيام بذلك تقديرًا لخدمات «بي إتش مباشر» ومساهمتها في السوق المالية الإماراتية».

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