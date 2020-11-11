«الاتحاد لائتمان الصادرات» الشركة الأكثر ابتكاراً في الحلول المالية بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

حصدت الاتحاد لائتمان الصادرات، «جائزة الشركة الأكثر ابتكاراً في مجال تقديم الحلول المالية في الشرق الأوسط لعام 2020»، وذلك من قبل مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشونال» البريطانية، للسنة الثانية على التوالي.

ونظراً لريادتها في مجال تقديم حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار، سلطت لجنة تحكيم مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشونال» الضوء على مساهمات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الكبيرة في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من كونها في عامها الثالث فقط من تأسيسها ورغم التداعيات التي يفرضها وباء «كوفيد 19».

وقالت مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشونال» البريطانية: «لقد كان عاماً ناجحاً بجميع المقاييس بالنسبة للاتحاد لائتمان الصادرات على الرغم من أزمة كورونا. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قدمت الشركة 1.468 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة 435.7 مليون دولار، والذي يمثل تأميناً بقيمة مليار دولار لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 70 دولة من جميع أنحاء العالم. ونصف الشركات التي استفادت من هذه الضمانات هي شركات صغيرة ومتوسطة».

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من قبل مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشونال» البريطانية التي أثنت على الجهود التي تبذلها الشركة لدعم النشاط الاقتصادي بدولة الإمارات. وإن هذا التكريم الذي حصلنا عليه لعامين على التوالي يؤكد التزامنا بدعم الشركات الإماراتية وتسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة.

وبعد إطلاق منتجاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية «ECI Islamic»، أصبحت الاتحاد لائتمان الصادرات من أوائل وكالات ائتمان الصادرات التي تقدم حلول حماية ائتمان الصادرات والضمانات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط، مما يتيح للشركات العاملة في تجارة الحلال تعزيز وجودها على الصعيد العالمي.

كما أن التعاون الاستراتيجي بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يرسخ مكانة الشركة كوكالة حماية الائتمان الرائدة في تقديم حلول تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات.

وفي 2019، حصدت الاتحاد لائتمان الصادرات الجائزة ذاتها وذلك لتطويرها خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وهي حلول ائتمانية أطلقتها الشركة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط نموها وحمايتها من المخاطر التي قد تواجهها عند العمل في الأسواق الدولية.

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