الاتحاد للطيران تطلق عرض «49 ساعة»

المصدر: أبوظبي- البيان

تُشجّع الاتحاد للطيران ضيوفها ومحبي السفر والعطلات من داخل الدولة على خوض تجارب جديدة ومختلفة، من خلال إطلاقها عرضاً خاصاً، بمناسبة اليوم الوطني يمتد لمدة 49 ساعة. وللمرة الأولى، يمكن للضيوف حجز عطلتهم بدفعة أولى تبلغ 49 درهماً للشخص الواحد من دون دفع أي مبالغ أخرى قبل 21 يوماً من تاريخ السفر.

وبدأ العرض في الساعة التاسعة صباح اليوم، وينتهي في الساعة العاشرة صباح الجمعة 13 نوفمبر. وتطبق الشروط والأحكام الخاصة بباقات العطلات.

ويحظى الضيوف بفرصة السفر في أي وقت يناسبهم قبل حلول 30 سبتمبر من العام المقبل 2021، مقابل سعر أقل، والاسترخاء بهدوء في أحد المنتجعات الفاخرة، أو التجول بين الآثار والفنون المعمارية القديمة، أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع في استكشاف مدينة جديدة.

وتبدأ الأسعار من أبوظبي إلى بيروت من 1,249 درهماً، وإلى أثينا من 2,449 درهماً، وإلى المالديف من 3,049 درهماً. ويغطي العرض كل درجات السفر، حيث يبدأ سعر تذكرة السفر مع العودة على متن درجة الأعمال من 5,349 درهماً من أبوظبي إلى القاهرة.

كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بالعروض التي تقدمها الاتحاد للعطلات، مع باقات عطلات لثلاث ليالٍ شاملة تذاكر السفر على متن الاتحاد للطيران، والإقامة في أحد الفنادق الفاخرة من فئة الأربع أو الخمس نجوم في القاهرة وأثينا والمالديف.

بالنسبة للراغبين في البقاء قريبين من منازلهم، يمكنهم الاختيار من بين تشكيلة متنوعة من العروض على امتداد الإمارات، حيث يمكنهم الاستمتاع بإجازة قصيرة من ليلة واحدة مقابل 149 درهماً فقط، شاملة وجبة الإفطار على امتداد طائفة واسعة من الفنادق في أبوظبي ودبي. يحظى المسافرون بفرصة تبديل موعد رحلتهم أو تغيير الوجهة مجاناً.

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