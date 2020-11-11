أدنوك تطلق مركزها الافتراضي للطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إطلاق «مركز أدنوك الافتراضي للطاقة»، الذي يعد منصة عبر الإنترنت تتيح للجمهور التعرف إلى التطور الكبير الذي تحققه الشركة في مختلف مجالات أعمالها.

ويأتي الإعلان عن إطلاق المركز الافتراضي على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي يعقد افتراضياً هذا العام.

تم تصميم المركز ليوفر تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد من خلال أربع قاعات افتراضية تعرض تاريخ أدنوك والمبادرات التي تنفذها لتكون نموذجاً مستقبلياً لشركات الطاقة الوطنية. كما يسلط المركز الضوء على النقلة النوعية التي بدأت بها الشركة منذ أربع سنوات، والتي مكنتها من تعزيز مرونتها وقدراتها التنافسية والمحافظة على استمرارية واستدامة أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها:

«يسرنا إطلاق مركز أدنوك الافتراضي للطاقة، الذي يمثل منصة مبتكرة تتيح عرض الخطوات والمبادرات والجهود التي تقوم بها أدنوك في إطار النقلة النوعية المستمرة منذ أربع سنوات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وتعزيز المرونة والقدرات التنافسية وزيادة الربحية وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية».

وأضاف: «أدعو الجمهور لزيارة المركز عبر الإنترنت والتعرف عن كثب على الدور المحوري لقطاع النفط والغاز في تمكين التنمية الاقتصادية في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد19»، وذلك من خلال ضمان إمدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة لدعم احتياجات النمو عالمياً».

ويتيح المركز الافتراضي، الذي يعد الأول من نوعه، التعرف إلى جهود أدنوك والوسائل والطرق المبتكرة التي تتبعها لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي والرامية إلى تعزيز الربحية وزيادة العائد الاقتصادي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، مدعومة بتعزيز التسويق الاستباقي المرن.

وسيتم تحديث المعلومات والتجارب التفاعلية التي يوفرها المركز بصورة دورية لضمان التعريف بالتطور المستمر الذي تحققه أدنوك وتقدمها في تنفيذ أهداف استراتيجيتها.

كما يتيح المركز التعرف إلى تجربة أدنوك في تبني تطبيقات التكنولوجيا الرقمية الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة والاستفادة منها في رفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بالأداء، وتعزيز دورها الريادي والتزامها بالمحافظة على البيئة لترسيخ مكانتها بين المنتجين الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في قطاع النفط والغاز.

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