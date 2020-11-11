جزيرة ياس تحتفي بمهرجان «ديوالي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جزيرة ياس، إطلاق مجموعة من الفعاليات والأنشطة احتفالاً بمهرجان الأضواء (ديوالي). وتتوزع الفعاليات على مختلف وجهات ياس الترفيهية المنتشرة في الجزيرة بدءاً من خوض تجارب عالم فيراري أبوظبي الجديدة المفعمة بالتشويق والاستمتاع بتجربة «المسار الانزلاقي» أو خوض «جولة على السطح»، أو تجربة قوائم الطعام التي تتضمن ثلاث وجبات، أو المنصات الاحتفالية المخصصة لفعاليات الرانغولي والديبافلي في ياس مول، ما يجعل من جزيرة ياس الوجهة المثالية للاحتفال بمهرجان الأضواء.

تحتضن جزيرة ياس مجموعة من المدن الترفيهية الحائزة على جوائز منها عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»، ما يجعل من جزيرة ياس الوجهة الأمثل للباحثين عن التجارب المفعمة بالمرح للاحتفال بمهرجان الأضواء (ديوالي).

ويقدم عالم فيراري أبوظبي عرضاً مميزاً للاحتفال بـ «ديوالي» يتيح للزوار من الجنسية الهندية شراء تذاكر الدخول مقابل 95 درهماً فقط لزيارة المدينة الترفيهية في الفترة بين 12 و14 نوفمبر. ويجب حجز التذاكر مسبقاً عبر الإنترنت. كما سيحتاج حاملو التذاكر إلى إبراز هويتهم الوطنية عند شباك تذاكر عالم فيراري أبوظبي لدى وصولهم.

وتتيح جزيرة ياس للعائلات خيارات متنوعة للاحتفال بمهرجان الأضواء من خلال الاستمتاع بألذ المأكولات في كل من ياس مارينا، و«ياس لينكس» للغولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، حيث تضم الجزيرة أكثر من 160 مطعماً لتتيح مجموعة واسعة من الخيارات المناسبة لجميع الأعمار.

يخصص ياس مول، بالتعاون مع المنظمة الخيرية «معهد سوامينارايان»، لزواره زاوية خاصة بجانب منصات احتفالية مخصصة لفعاليات الرانغولي والديبافلي، وذلك ليتمكن الزوار من التقاط صور السلفي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المنظمة الخيرية «معهد سوامينارايان»، إذ سيقوم ياس مول بمشاركة الصور عبر وسم #UAEDiwali.

أطباق «ديوالي» الشهية

وتقدم فنادق ياس بلازا، كراون بلازا وراديسون بلو وروتانا جزيرة ياس وجبات ديوالي خاصة من 12 إلى 14 نوفمبر لتتيح للعائلات فرصة الاحتفال بمهرجان الأضواء بأسلوب تقليدي: وسيتمكن زوار «لوبي ولاونج فيوز» في كراون بلازا جزيرة ياس، من الاستمتاع بمجموعة كبيرة من حلويات ديوالي والشاي مقابل 45 درهماً.

ويقدم فندق راديسون بلو «أسيميتري» بوفيه طعام مع تجربة الطبخ الحية، وعربة لتقديم طبق التشات الهندي الحار، والتي تتضمن مجموعة من أطباق وحلويات ديوالي التقليدية. كما سيتم تزيين المطعم بالزهور الهندية والساري والشموع التي تعمل بالبطاريات مع زينة رانغولي، على أنغام الموسيقى الهندية.

ويقدم مطعم «رانغولي» في روتانا جزيرة ياس كل ما يمكنك تناوله من قائمة طعام مختارة. كما سيستمتع الزوار بتصميم «رانغولي» التقليدي الموجود على أرضية المطعم وخلفية الموسيقى الهندية.

«نكهات ياس»

تستضيف جزيرة ياس، فعاليات مهرجان «نكهات ياس» في الفترة حتى 28 نوفمبر، والذي يقام كجزء من موسم فنون الطهي في أبوظبي وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر، إذ سيتضمن مشاركة أكثر من 45 مطعماً لتسليط الضوء على براعتهم في الطهي احتفاءً بالذوّاقة.

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