فنادق الإمارات تستقبل 10.6 ملايين نزيل خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استقبلت فنادق الدولة نحو 10.6 ملايين نزيل في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وسط ارتفاع تدريجي في متوسط الحركة السياحية بالدولة مع الاستئناف التدريجي للحركة السياحية، وفق إحصائيات حديثة صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة، اليوم، أن شهر يناير الماضي كان الأعلى من حيث عدد نزلاء الفنادق بواقع 2.67 مليون نزيل، يليه فبراير 2.18 مليون نزيل، ثم أغسطس بنحو 1.37 مليون نزيل بينما كان شهر أبريل الأقل بواقع 287.14 ألف نزيل بسبب فترة الاغلاق التي أعقبت الجائحة.

وأوضحت إحصائيات التنافسية والإحصاء ان عدد الليالي التي قضاها النزلاء في فنادق الدولة إلى 37.56 مليون ليلة، وكان شهر يناير الأعلى بواقع 8.7 ملايين ليلة يليه فبراير 7.12 ملايين ليلة، ثم مارس 4.13 ملايين ليلة.

وبلغ متوسط فترة الإقامة للنزيل خلال التسعة أشهر نحو 3.5 ليلة، واستحوذ شهر أبريل على أعلى متوسط بواقع 6.9 ليالٍ ثم مايو 5.2 ليالٍ ثم يونيو 4.1 ليالٍ.

وبينت الإحصائيات أن متوسط معدل الإشغالات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 51.8%، وكان أعلى معدل مسجل في يناير الماضي بنسبة 82.1% يليه فبراير 76.4% ثم سبتمبر 52.7%، فيما كان أقل معدل خلال الفترة نفسها في أبريل الماضي بنحو 32.1%.

وذكرت الإحصائيات أن عدد الفنادق في الدولة بلغ مع نهاية سبتمبر الماضي نحو 1032 فندقاً تضم 164935 غرفة، وبلغ إجمالي عدد الغرف المتاحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 42.9 مليون غرفة، ويقصد بها الغرف المتاحة للاستخدام باستثناء الغرف غير المتوافرة بسبب الصيانة والتجديد والتنظيف الشامل، فيما بلغ عدد الغرف المشغولة 22.2 مليون غرفة ويقصد بها الغرف التي يتم شغلها يومياً، بما في ذلك الغرف المجانية أو التي يستخدمها الفندق داخلياً.

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