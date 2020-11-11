حمد الشرقي يتفقد ميناء خدمات التزود والشحن الجديد بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية تعزيز مكانة الفجيرة في منظومة القطاع البحري بالدولة، من خلال توفير مينائها الجديد للخدمات اللوجستية البحرية العالمية المتنوعة والمتكاملة وخدمة السفن الراسية في المياه الاقليمية لإمارة الفجيرة والتي يتجاوز عددها السنوي 14 ألف سفينة بما يدعم استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه، للإطلاع على ميناء التزود وخدمات السفن الجديد حيث أنهت حكومة الفجيرة بناءه وتجهيزه بالكامل، ليصبح قيد التشغيل.

و يهدف الميناء الجديد الى تقديم خدمات شاملة وبأفضل المعايير الدولية لسفن الشحن الموجودة أمام سواحل الفجيرة بمختلف اأحجامها وبكلفة إجمالية وصلت ل 350 مليون درهم .



ورافق سموه في الجولة الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس ميناء الفجيرة وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة وعدد من المسؤولين في الإمارة.

واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال الجولة من المهندسين والفنيين إلى تقرير مفصل حول آليات تشغيل المشروع الجديد .

ووجّه سموه القائمين على المشروع باعتماد أفضل السبل والتقنيات لتقديم خدمات سريعة ومتميزة، وذلك لمختلف أنواع السفن بما فيها السفن الكبيرة العابرة للمحيطات.

جدير بالذكر أن الميناء الجديد يعتبر الميناء التخصصي الخدمي الوحيد بالشرق الاوسط بمعايير كاملة صديقه للبيئة.

ويعتبر توفر هذه النوعية المتميزة من الخدمات البحرية داعما لريادة الفجيرة على المستوى الاقليمي والدولي في تقديم خدمات بحرية متميزة لمختلف أنواع السفن المقابلة لميناء الفجيرة والأرصفة البترولية التي تستقبل بواخر النفط العملاقة .

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