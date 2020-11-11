فلاي دبي تطلق خيار ترقية جديد لدرجة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، اليوم عن خدمة جديدة تمنح المسافرين فرصة المزايدة من أجل الترقية على درجة الأعمال قبل موعد مغادرة الرحلة المحدد

وسوف يتم إعلام ركاب الدرجة السياحية على رحلات طيران محددة تُشغّلها فلاي دبي وتتواجد عليها درجة الأعمال، من خلال البريد الإلكتروني، عن بدء موعد المزايدة من أجل تقديم عرضهم.

عند قبول العرض، سوف يتم تحصيل رسوم عرض المزايدة الذي تم تقديمه للترقية، كما يتلقى المسافر تأكيدًا على الحجز وبطاقة صعود محدثة. وفي حال عدم إمكانية الترقية الخاصة بعرض المسافر لن يتم تحصيل أية رسوم إضافية، ويمكن للمسافر متابعة رحلته الأصلية وفقًا لتفاصيل الحجز المسبقة.

وتعليقًا على الإعلان، قال جيهون افندي، نائب رئيس أول للعمليات التجارية والتسويق الإلكتروني في فلاي دبي: "تلتزم فلاي دبي بالاستثمار في التكنولوجيا التي تعزز تجربة الركاب، حيث تمنح الخيارات المتعددة لترقية الرحلات مرونة وفرصًا جذابة للمسافرين بالإضافة إلى تجربة سفر فريدة على درجة الأعمال على متن رحلاتنا".

ويمنح السفر على درجة رجال الأعمال الركاب العديد من المزايا ويمكنهم من الاستمتاع بتجربة استثنائية. فمنذ وصول المسافر على درجة الأعمال إلى المطار، تتعزز التجربة من خلال منحه الأولوية لاستكمال إجراءات السفر لدى شبابيك مخصصة لهذه الخدمة وتوفير أولوية استلام الأمتعة في مطارات مُختارة.

كما يتمتع المسافر ضمن هذه الفئة بإمكانية الدخول إلى صالة فلاي دبي لدرجة الأعمال في مبنى المسافرين رقم 2 في مطار دبي الدولي أو إلى صالة طيران الإمارات لدرجة الأعمال في مبنى المسافرين رقم 3 في مطار دبي الدولي.

وتضيف المقاعد المصنوعة من الجلد الإيطالي على متن الطائرة والمساحة الإضافية للقدمين أقصى قدر من الراحة.

هذا ويمكن للمسافرين على هذه الدرجة إنجاز أعمالهم والتواصل مع الجميع من خلال طاولة قابلة للطي ومقبس للكهرباء وشاشة لمس بمقاس 12.1 بوصة تعرض أحدث برامج الترفيه والأفلام.

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