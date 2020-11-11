أدنوك تكمل بنجاح المرحلة الأولى من مشروعها للصيانة التنبؤية

المصدر: أبوظبي- البيان

استكملت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الصيانة التنبؤية، والذي يهدف لرصد وتحليل كفاءة أصولها وسلامتها ورفع وتعزيز فعاليتها في مختلف عملياتها التي تشمل الاستكشاف والتطوير والإنتاج والمعالجة والتكرير.

ويطبق المشروع تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتوأمة الرقمية لرصد الأصول وكفاءتها وتحليل البيانات، ومن ثم التنبؤ بالأعطال قبل حصولها لتجنب احتمالية توقف المعدات بشكل مفاجئ وتقليل فترات صيانة المعدات الطارئة وتعزيز الأمن والسلامة وخفض التكاليف، حيث من المتوقع أن تسهم الصيانة التنبؤية في خفض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 20%، كذلك يساهم المشروع في استدامة عمليات التشغيل وزيادة موثوقية الإنتاج.

وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في أدنوك: «يعد إكمال المرحلة الأولى من هذا المشروع إنجازاً كبيراً وذلك على ضوء نطاق وحجم مشروع أدنوك للصيانة التنبؤية. لقد أسهم هذا المشروع في تحقيق فوائد تشغيلية كبيرة ووفورات في التكاليف، ونحن ملتزمون بالمضي قدماً في تبني التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدام تطبيقاتها لدعم جهودنا للارتقاء بالأداء».

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