«دافزا» تبحث فرص التعاون مع وفد إسرائيلي

المصدر: دبي- البيان

استقبلت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» ممثلة بالدكتور محمد الزرعوني المدير العام، وعدد من المسؤولين والموظفين، وفداً إسرائيلياً اقتصادياً رسمياً، برئاسة أوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، ورئيس غرفة تجارة تل أبيب وإسرائيل الوسطى.

ضم الوفد ممثلي جمعية المصنعين الإسرائيليين واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، وغرفة تجارة مدينة حيفا والشمال وغيرها، وذلك لبحث آفاق العلاقات الاستراتيجية في المجالات المختلفة لتشجيع وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية، تعزيزاً للعمل المشترك ولمناقشة الفرص الواعدة، التي تنتظر «دافزا» والجهات الاقتصادية والتجارية الإسرائيلية الممثلة في الوفد.

أعضاء الوفد

وضم الوفد ديفيد كاستل الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة مدينة حيفا والشمال، وأمير شاني نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، وزييف لافيي نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة الإسرائيلية لشؤون العلاقات الدولية وتطوير الأعمال، وأديف باروش رئيس مجلس إدارة معهد التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلي، وغادي آريلي مدير عام المعهد، ورون تومر رئيس جمعية المصنعين الإسرائيليين، وهاغاي أدري نائب رئيس الجمعية لشؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلاقات الحكومية، وأفشالوم أبوفيلان أمين عام اتحاد الفلاحين الإسرائيليين.

واستمع أعضاء الوفد الإسرائيلي إلى عرض عن أهم المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، التي تشرف عليها المنطقة الحرة مع تسليط الضوء على مجالات التعاون المتاحة، ومن بينها «دبي كوميرسيتي» أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية بالمنطقة.

خدمات وفرص

واستعرض الوفد الإسرائيلي الخدمات والفرص التي توفرها البنية التحتية الإسرائيلية للشركات بالإمارات، ما من شأنه أن يعزز من الفوائد التي تقدمها المنطقة للمتعاملين والشركات، التي تتخذ من المنطقة مقراً لها ولعملياتها دعماً لعملياتها الإقليمية والدولية.

وقال د. محمد الزرعوني: زيارة الوفد الإسرائيلي تأتي في تناغم حيوي وجديد لروابط مجتمع الأعمال بين دبي وإسرائيل حيث يعد اقتصاد دبي المنفتح على الأسواق العالمية والمتميز بموقع استراتيجي وبيئة محفزة استثمارياً وتجارياً للنمو والازدهار، خصوصاً عبر المناطق الحرة، التي تعبتر رافداً أساسياً لتحريك وتنشيط سلاسل التجارة والتوريد العالمية.

وتمهد الزيارة لتوسيع أطر التعاون في مجالات مختلفة عدة، حيث تسعى «دافزا» مع الجهات المختلفة الممثلة في الوفد الإسرائيلي إلى خلق بيئة ملائمة وتنافسية لممارسة الأعمال ودفعها للنمو والازدهار، بما يعود نفعه على جميع الأطراف.

فرص كبيرة

قال أوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية: نستشرف العديد من الفرص الكبيرة للتعاون بين إسرائيل والإمارات عبر عددٍ من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، لذا نسعى من خلال هذه الزيارة إلى بحث واستعراض مزايا الخدمات والبنية التحتية للأعمال، التي يوفرها كلا الجانبين، بما يمكننا من استكشاف آفاق التعاون، ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

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