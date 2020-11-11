«المالية» تحدد 14 تأثيراً إيجابياً لتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي على الميزانية

المصدر: أبوظبي - وام

حددت وزارة المالية 14 تأثيراً إيجابياً لتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي على الميزانية العامة للحكومة الاتحادية لعام 2021، مؤكدة أن هذا المبدأ يواكب أفضل الممارسات العالمية في تسجيل العمليات المالية.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مبدأ الاستحقاق المحاسبي هو المعيار المحاسبي المتبع عند تسجيل الإيرادات والمصاريف والأصول خلال فترة مالية معينة بغض النظر عن تاريخ الدفع أو التحصيل الفعلي.

واستعرض أهم التأثيرات الإيجابية لمبدأ الاستحقاق على الميزانية الاتحادية والتي يأتي في مقدمتها رفع فعالية التخطيط المالي في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالإضافة إلى زيادة كفاءة إعداد الميزانية العامة للاتحاد والاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ويعزز موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية.

كما تشمل قائمة التأثيرات الإيجابية وفقاً لوكيل وزارة المالية أن مبدأ الاستحقاق يتفق مع الأصول المحاسبية العلمية، حيث يتميز بالدقة والعدالة وتعتبر كل سنة مالية شخصية مستقلة، وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أي مستحقات أو مقدمات بالنسبة لكل من الإيرادات والنفقات، وذلك إلى جانب أنه يساعد في تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات مع النفقات بصرف النظر عن التحصيل أو السداد النقدي، ما يتيح لإجراء المقارنات المالية بين السنوات المختلفة داخل الوحدة نفسها أو بين الوحدات المختلفة.

وبالإضافة إلى مساهمته في تحديد حساب تكلفة وحدة النشاط أو وحدة الخدمة المؤداة وذلك في ظل الموازنة الصفرية فإنه يحقق أيضاً الرقابة على الأنشطة وتقييم أدائها ويسهل إعداد تقديرات الموارد والاستخدامات للسنوات المالية المقبلة ويساعد في الفصل بين العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية.

ويمتاز مبدأ الاستحقاق بالدقة والواقعية في بيان نتائج تنفيذ الميزانية وسهولة الربط من خلاله بين المحاسبة الحكومية والمحاسبية القومية والتي تهدف إلى قياس الناتج القومي ودرجة النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أنه يعتبر أكثر ملاءمة لأغراض التخطيط المالي والإداري ويساعد في إعداد المركز المالي الصادق والعادل للوحدة الإدارية ودقة التقارير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز