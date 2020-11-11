784 مليوناً تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 784 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 162 مبايعة بقيمة 412.98 مليون درهم، منها 3 مبايعات للأراضي بقيمة 23.59 مليون درهم و159 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 389.39 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة الجداف. وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة 14 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 121 مليون درهم بمنطقة القوز الصناعية الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المرقبات.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 15 مليوناً.

وسجلت الرهونات 332.94 مليون درهم منها 7 رهونات أراض بقيمة 235.02 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 97.92 مليون درهم أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 210 ملايين درهم ورهن في منطقة اليلايس 2 بقيمة 20 مليون درهم. وأما الهبات فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 38.09 مليون درهم أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 9 ملايين.

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