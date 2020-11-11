«الاتحاد الهندسية» تنتج كمامات للوجه

المصدر: (أبوظبي- البيان)

وافقت الاتحاد الهندسية، ذراع الصيانة والإصلاح والعمرة التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، على قبول طلب لإنتاج 1.3 ملايين كمامة للوجه في مرفقها، الذي تم إنشاؤه حديثاً لإنتاج الكمامات.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم توزيع كمامات الوجه الطبية للموظفين على امتداد مجموعة الاتحاد للطيران، بدءاً من الطواقم الجوية والأرضية مروراً بموظفي التموين والشحن والهندسة، وصولاً للطواقم الطبية. ويضم المرفق الجديد معدات متطورة تعمل آلياً بالكامل، وتنتج ما يصل إلى 20 ألف كمامة يومياً. وتتميّز الكمامات بطبقات متعددة توفر تنقية عالية تصل إلى 98 في المئة لضمان أعلى درجات الحماية والسلامة.

وقبل الخوض بعملية الإنتاج الكبيرة، خضعت نماذج أولية من الكمامات لسلسلة من الاختبارات الصارمة، للتأكد من كفاءتها العالية على صعيد تنقية البكتيريا والنظافة من الميكروبات. وبعد الانتهاء من مرحلة الاختبارات بنجاح، تمت المصادقة على الكمامات طبياً من قبل هيئتي، Laboratorio Analisi Tecnal(إيطاليا)، و CNTAC (الصين) للتوثيق والمصادقة.

وتمتلك الآلة القدرة على تشكيل الكمامة بالقياسات الدقيقة للأنف والأذن، وتمنح تغطية مثالية للوجه، نضمن من خلالها حماية متكاملة لمختلف الأشخاص الذين يرتدونها. كما تتوفر طابعة حرارية يمكنها طباعة الشعارات الخاصة بأي مؤسسة، فضلاً عن إمكانية إنتاج الكمامات بمختلف الألوان.

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