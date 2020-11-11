«سوفت بنك» تبحث نقل وحدتها إلى أبوظبي

المصدر: دبي - سيد صالح

تُجرِي مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لخدمات الاتصالات والإعلام مباحثات داخلية للنظر في إمكانية نقل المقر الرئيسي لوحدتها الاستثمارية في قطاع التقنية، والمعروفة باسم «فيجن فاند» أو «صندوق رؤية» من المملكة المتحدة إلى أبوظبي، وذلك بحسب ما نشرته أمس صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الصحيفة أن فكرة نقل مقر «فيجن فاند» إلى أبوظبي مثار مناقشة داخل أروقة المجموعة منذ عدة أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن ثمة أسبابا عدة هي التي دفعت «سوفت بنك» إلى طرح هذه الفكرة، وفي مقدمتها رغبة المجموعة بخفض قيمة الضرائب التي تخضع لها «فيجن فاند»، وأيضاً رغبتها بأن يكون المقر الرئيسي للوحدة على مقربة من إحدى داعميها الرئيسيين، وهي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، والتي استثمرت في الوحدة حتى الآن حوالي 15 مليار درهم.

وعلاوة على ما سبق، فمن شأن تنفيذ هذه الفكرة أن يضع مسافة بين «سوفت بنك انفستمنت أدفايزرز»، وهو كيان أسسته المجموعة اليابانية في نهاية عام 2016 خصيصاً لإدارة «فيجن فاند»، من جانب، والسلطات التنظيمية الرقابية في المملكة المتحدة، من جانب آخر.

ويبلغ عدد الموظفين لدى «فيجن فاند» حالياً نحو 400 موظف، ويقع مقرها الرئيسي في منطقة «ماي فير» بالعاصمة البريطانية لندن.

وأفادت «فاينينشال تايمز» أيضاً بأن راجيف ميزرا، والذي يدير «فيجن فاند» من لندنن زار أبوظبي خلال الفترة الأخيرة في إطار التحضير لعملية نقل المقر المُحتَمَلَة.

وأضافت الصحيفة أن ضريبة الشركات المفروضة في المملكة المتحدة تبلغ 19 بالمائة، فيما تبلغ صفراً في أبوظبي، مع بعض الاستثناءات.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن «سوفت بنك» تبحث فكرة نقل مقر الوحدة إلى أبوظبي منذ عدة أشهر بسبب مزايا تنظيمية أخرى ستعود عليها من تنفيذ الفكرة، وليس انخفاض قيمة الضرائب فحسب. ولم يُعلٍق المسؤولون في «سوفت بنك» على الخبر.

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