11.6 ملياراً إيرادات الضريبة المضافة في 8 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة المالية أن إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة بلغ 11.6 مليار درهم خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أغسطس 2020.

وقالت الوزارة إن إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 47%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبقيمة بلغت 1.9 مليار درهم.

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، إنه تم توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% للحكومات المحلية، مشيراً إلى أن حصة الحكومة الاتحادية من إيراد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته تمثل نسبة 45% و55% للحكومات المحلية، بينما تمثل حصة الحكومة الاتحادية ما نسبته 30% عن إيرادات الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية الأخرى مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر المضاف.

وأضاف: ستساهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقاً للخطط المستهدفة لحكومة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) وتواصل وزارة المالية متابعة السياسات الضريبية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان مواءمتها مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وتحديث التشريعات بشكل مستمر بما يتناسب مع مستهدفات السياسات المالية والنمو الاقتصادي المستدام. وأكد عدم وجود أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على 5% في الدولة.

وبالنسبة لعام 2019، بلغ ناتج الإيراد الضريبي المحصل حوالي 31 مليار درهم مقارنة بحوالي 29 ملياراً 2018، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الإيرادات الضريبية لعام 2019 حوالي 7%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز