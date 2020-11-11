«الإمارات للاستثمار» يواكب «الاستعداد للخمسين»

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.

واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأهم المشاريع الاستثمارية والإنجازات التي حققها الجهاز.

كما اعتمد المجلس محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، واللجنة الاستراتيجية التي تم تشكيلها. ووافق المجلس على تقرير البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما اطّلع على الأنشطة وأداء الاستثمار حتى 30 سبتمبر 2020.

وأشار سموه إلى التوجهات الاستراتيجية والمستقبلية للجهاز، ضمن خطة «الاستعداد للخمسين»، واستناداً إلى إعلان حكومة الإمارات مؤخراً إلحاق مزيد من الأصول بجهاز الاستثمار. وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس الإدارة لتعزيز وتنويع الاستثمارات وتبني خطة استثمارية متميّزة لإدارة استثمارات الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها، بهدف تحقيق أرباح مستدامة.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعيسى محمد السويدي العضو المنتدب لمجلس أبوظبي للاستثمار.

وحارب مسعود الدرمكي مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار، ومحمد هادي الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وكلثم حمد بالعبد الغفلي، مدير استثمارات في دائرة الاستثمارات الخارجية في جهاز أبوظبي للاستثمار، كما شهِد الاجتماع معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار.

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