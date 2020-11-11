الإمارات الأفضل للاستثمار إقليمياً

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أكدت الإمارات ريادتها بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر المفضلة عالمياً، حيث تصدرت المنطقة كأفضل دولة في مؤشر «أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة 2020» الصادر عن مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي إنتلجانس».

بينما حلت عالمياً في المركز 12 عالمياً. واستخدم المؤشر منهجية ابتكرتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ويطبقها فقط على الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ، والقروض داخل الشركات.

وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بالإمارات 393 مشروعاً في 2019 برصيد 5.24 درجات وهو الأعلى في المنطقة، وجاءت البحرين ثانية برصيد 3.40 درجات و24 مشروعاً، وعمان ثالثة برصيد 3.32 درجات بـ47 مشروعاً، والأردن رابعة برصيد 3.06 درجات و25 مشروعاً وإسرائيل خامسة برصيد 1.06 درجة بـ74 مشروعاً والسعودية سادسة برصيد 0.81 درجة.

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