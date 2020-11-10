«موديز» تمنح «مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات» نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» أمس عن منح التصنيف الائتماني «Baa3» للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة «مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات»، الشركة الخاصة المملوكة لمركز دبي المالي العالمي، كما منحت الشركة نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب التقرير الذي أصدرته «موديز»، فإن التصنيف الائتماني الذي منحته للشركة مدعوم بما تتمتع به الشركة من قاعدة جيدة لدخل متكرر نابعة من خصائصها الاستثمارية. وذكرت المؤسسة في تقريرها ان هذه القاعدة تُعَوٍض بصفة جزئية التركز الجغرافي لأنشطة الشركة وأصولها.

وأوضحت المؤسسة المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني في تقريرها أن الشركة تضطلع بدور هام في تطَوٌر مركز دبي المالي العالمي كمنطقة حرة مالية ومركز مالي دولي، فضلاً عن كون الشركة تدعم مبادرة حكومة دبي الرامية إلى تنويع اقتصاد دبي وتعزيز قوته.

وأضافت «موديز» ان هذا الدور الهام يرفع من احتمالات تمتع الشركة بدعم غير تقليدي وقد يرقى إلى وصف «قوي» من جانب حكومة دبي.

وأشار تقرير «موديز» في ختامه إلى النظرة المستقبلية التي منحتها المؤسسة للشركة، فذكر أن النظرة تعكس التوقعات بأن ترتفع معدلات الإشغال لدى الشركة وأيضاً قِيَم الإيرادات التي ستحصل عليها في عام 2021 إلى نفس معدلات عام 2020. وأضاف التقرير أن النظرة تشير أيضاً إلى احتمالات أن تظل الشركة متمتعة بعائدات مالية صحية تتناسب مع تصنيفها.

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