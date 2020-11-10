وزير الخارجية الإيطالي يتفقد جناح بلاده في إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

تفقد لويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، موقع جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، ورافقه خلال الزيارة باولو جليسنتي مفوض عام الجناح في الحدث.

وأكد دي مايو دعم إيطاليا الكامل لإنجاح إكسبو 2020 دبي، ولفت إلى أن بلاده تسخر جميع الموارد والإمكانات اللازمة لبناء جناح يتميز بعوامل جذب متكاملة ويستلهم في تصميمه مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري وأحدث التقنيات والتصاميم الإيطالية، بحسب بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني لجناح وزارة الشؤون الخارجية في إيطاليا.

ولفت الوزير الإيطالي إلى أن إكسبو دبي يشكل منصة هامة لإعادة بناء وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جميع الدول المشاركة بفعالياته، مؤكداً أهمية الصادرات بوصفها عاملاً حيوياً في تعافي الاقتصاد الإيطالي من تداعيات الجائحة.

ويحمل الجناح شعار «الجمال يجمع الناس» انطلاقاً من دور الجمال الإيطالي في التواصل بين مختلف المجتمعات والمواهب من خلال الإبداع والابتكار والثقافة الجامعة لدول البحر الأبيض المتوسط بما يشكل جسراً نحو المستقبل.

ويتألف الجناح من هياكل 3 سفن مقلوبة رأساً على عقب يتم رفعها على أعمدة طويلة، بحيث تشكل سقفاً يغطي الجناح، وتتميز كل سفينة بلون مختلف، بحيث تشكل عند النظر إليها من الأعلى ألوان العلم الإيطالي، ويحتفي الجناح من خلال تصميم السفن بتاريخ المستكشفين الإيطاليين الذين خاضوا خلال القرون الماضية عباب البحار ووصلوا إلى أماكن بعيدة وقاموا ببناء علاقات مع مختلف شعوب العالم.

ويروي الجناح قصة جمال إيطاليا المبني على التواصل والمشاركة في عوامل الفنون والثقافة والأصالة، وترمز هياكل السفن المقلوبة كخيار للاستدامة والتواصل بين الأمم المبحرة والعلاقات التي بناها البحارة في أوروبا والعالم، حيث يمكن استخدام السفن بعد انتهاء فعاليات إكسبو بطرق مختلفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز