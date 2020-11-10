تدوير السوق يتلاعب بالأسهم العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

تباينت الأسهم العالمية أمس في أدائها بين ارتفاع وانخفاض. ونبدأ بالأسهم الأمريكية، فبينما سجل مؤشر «داو جونز» لأسهم الشركات الصناعية ارتفاعاً بقيمة 258 نقطة ونسبة 0.9%، عانى كلا من مؤشر «إس أند بي 500» لأكبر 500 شركة أمريكية مُدرَجَة في كافة البورصات من حيث قيمتها السوقية ومؤشر «ناسداك المُرَكًب» لأسهم الشركات التقنية، حيث تراجع الأول بنسبة 0.1%، فيما فقد الثاني 1% من قيمته.

وبحسب تحليل نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، يُعزى التباين بالأساس إلى حالة التدوير التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً بعد تزايد إرهاصات الانتعاش الاقتصادي الوشيك على خلفية الإعلان رسمياً عن فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والإعلان عن فعالية لقاح جديد مضاد لجائحة «كوفيد-19» بنسبة تتجاوز 90%.

ويُقصَد بالتدوير تَغَيُر أسماء الشركات التي استفادت من الظروف السائدة في ظل تفشي «كوفيد-19» وارتفعت أسهمها طوال الأشهر الماضية، لتتجه هذه الشركات إلى حالة من التراجع وتأتي بدلاً منها أسماء لشركات جديدة تبدأ في مرحلة الازدهار.

وتبدو الشركات التقنية أبرز الأسماء المُعرضَة لتكون ضحية مرحلة التدوير بعد أن كانت هي المستفيد الأكبر من تفشي الجائحة.

وجاءت شركة «زووم لاتصالات الفيديو» في مقدمة الشركات المتراجعة أمس، حيث خسر سهمها 7.5% أخرى من قيمته ليضيفها إلى نسبة الــ 17% الموجعة التي فقدها أول من أمس.

وفقدت عملاق التسوق الإلكتروني «أمازون» أمس 2.6% إضافية من سعر سهمها، بعد خسارة 5% أول من أمس.

وقال ليندساي بيل، كبير المحللين الاستثماريين لدى «آلاي انفست» الأمريكية للخدمات المالية: «نموذج «ابق في منزلك» للتجارة الذي قاد ارتفاع الأسواق طوال العام الجاري ربما يسقط إلى الأبد».

وأضاف بقوله: «ثمة آفاق واعدة بعيدة المدى ما زالت متوافرة لقطاع التقنية، ولكنه لن يتفوق في الأداء على باقي القطاعات كما فعل منذ مارس الماضي».

وتباين أداء الأسواق الآسيوية أيضاً، فبينما سجل مؤشر «نيكاي 225»، أهم مؤشر في البورصة اليابانية ارتفاعاً بنسبة 0.26%، تراجع مؤشر «شنغهاي» بنسبة 0.40%.

وعلى النقيض، ظلت غالبية المؤشرات الأوروبية أمس في المنطقة الخضراء، وكان أفضلها أداء هو مؤشر «كاك 40» لأفضل 40 شركة فرنسية، والذي ارتفع بنسبة 1.59%.

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