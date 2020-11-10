2092 رحلة دولية تغادر المطارات الإماراتية في الأسبوع الحالي

المصدر: دبي – عمرو عادل

قالت مؤسسة "أو إيه جي"، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن أحدث البيانات الخاصة بقطاع النقل الجوي، تُظهر أن عدد رحلات الطيران المجدولة المغادرة من دولة الإمارات سيرتفع خلال الأسبوع الحالي إلى 2092 رحلة.

وأظهرت بيانات حديثة للمؤسسة، أن عدد الرحلات المغادرة من الدولة خلال الأسبوع الذي بدأ من 9 نوفمبر الجاري، زاد بنسبة 4.6% مقارنة بـ2000 رحلة في الأسبوع السابق عليه.

وبحسب البيانات، فإن عدد الرحلات المغادرة من الإمارات تضاعفت مقارنة بما كانت عليه في شهور مارس وأبريل ومايو، بعدما وصلت إلى مستويات متدنية بسبب فترة تعليق رحلات الركاب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سجلت 797 رحلة خلال الأسبوع الذي بدأ في 30 مارس و872 رحلة في الأسبوع 6 أبريل و924 رحلة في الأسبوع 26 مايو.

وساهم أداء الناقلات الوطنية في دعم نمو حجم السعة المقعدية على صعيد منطقة الشرق الأوسط من خلال مواصلة كل من "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" و"فلاي دبي" استئناف رحلاتها إلى وجهاتها التقليدية.

ووصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الوطنية الأربع إلى أكثر من 240 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة.

وأظهرت بيانات المؤسسة، أن عدد المقاعد التي وفرتها "طيران الإمارات" على جميع رحلاتها خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 403.28 ألف مقعد.

وبلغ حجم السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الحالي إلى 2.012 مليون مقعد، مقارنة بـ1.997 مليون مقعد خلال الأسبوع السابق عليه بنمو طفيف بلغ 0.7%.

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