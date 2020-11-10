شراكة بين موانئ دبي العالمية و«هايبرموشن فرانكفورت»

المصدر: دبي – وام

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية وفعالية هايبرموشن بمعرض فرانكفورت دخولهما في شراكة عالمية من شأنها العمل على دفع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الرقمية في قطاع الخدمات اللوجستية والتنقل.

وتضم فعالية هايبرموشن كمنصة للابتكار متعدد الوسائط للحلول الذكية وأنظمة النقل المستقبلية المبتكرين والموردين والمستخدمين الذين يعملون على صياغة معايير جديدة ومستقبلية للخدمات اللوجستية والتنقل. وبهذا الإعلان أصبحت موانئ دبي العالمية شريكاً عالمياً لمعرض هايبرموشن فرانكفورت.

وتعزز الفعالية الخاصة بالتواصل بين العاملين في القطاع إمكانات تبادل المعرفة ونماذج الأعمال الجديدة والاتصال بين مجالات النقل المختلفة.. فمنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2017 يجذب الحدث اهتماماً متزايداً، حيث يتم تنظيمه كفعالية متنوعة المحتوى في فرانكفورت في نوفمبر 2020، وستنطلق أول دورة خارجية للحدث في دبي في نوفمبر 2021.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «لطالما تجاوزت دبي حدود الابتكار وتلك سمة من سمات موانئ دبي العالمية، فلقد مكنتها روح الابتكار هذه من أن تصبح من بين الرواد الدوليين في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة الذكية.

وستساهم فعالية هايبرموشن من خلال شراكتها العالمية في دمج موانئ دبي العالمية في شبكة العلماء والشركات الناشئة والشركات القائمة حالياً والمتخصصين في التخطيط الحضري والمدن والهيئات الحكومية بهدف إيجاد الحلول المستقبلية للخدمات اللوجستية والتنقل».

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