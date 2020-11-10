اقتصادية دبي تدعو لاستخدام «زوهو ون» المجاني لسهولة إدارة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

دعا قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي الشركات المسجلة بإمارة دبي لديها للاشتراك والحصول على «زوهو ون»، وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي تضم أكثر من 45 تطبيقاً تربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة ومجاناً للسنة الأولى.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية التعاون بين اقتصادية دبي و«زوهو»، شركة تقنية عالمية، لجعل التكنولوجيا متاحة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي ومساعدتهم في رحلتهم للتحول الرقمي.

وعند استخدام «زوهو ون» يمكن للشركات إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة الأمر الذي يسهم في تقليل حاجز الدخول الذي تواجهه العديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عند اعتماد تكنولوجيا المؤسسات. كما تُمكّن التطبيقات السحابية أيضاً الشركات على العمل من أي مكان، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع نموها.

ويعد «زوهو ون» نظام التشغيل للأعمال وهو موحد ومتكامل وقابل للتعديل أو الدمج أو التمديد. كما يوفر وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكنها سحب المعلومات من مختلف التطبيقات لتقديم رؤى ذكية لأصحاب الأعمال.

وتصدرت دولة الإمارات دول المنطقة لتحل في المرتبة الأولى عربياً ولتكون ضمن أفضل دول العالم تنافسية بمؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لـ «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية، حيث إن خطوات التحول الرقمي من أهم الأولويات، كما يعتمد الاقتصاد الرقمي في الدولة بشكل رئيس على التجارة الإلكترونية.

بالإضافة إلى الأنشطة والخدمات التابعة للاقتصاد الرقمي ذات التأثير المباشر في زيادة أرباح الشركات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتقنيات الرقمية والروبوتات.

وتشير دراسة مشتركة أجرتها اقتصادية دبي وفيزا أخيرًا حول «مشهد التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة 2020» إلى تحول متزايد نحو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، بدعم من البنية التحتية المتقدمة والسياسات الحكومية التي تفضل الابتكار وريادة الأعمال، وتحديداً في الآونة الأخيرة بسبب جائحة (كوفيد19).

وعند استخدام «زوهو ون» يمكن للشركات إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة الأمر الذي يسهم في تقليل حاجز الدخول الذي تواجهه العديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عند اعتماد تكنولوجيا المؤسسات. كما تُمكّن التطبيقات السحابية أيضاً الشركات على العمل من أي مكان، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع نموها.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الشركات المسجلة لديها يمكنها الاستفادة من 1800 دولار أمريكي لكل شركة في أرصدة المحفظة التي يمكن استخدامها للاشتراك في «زوهو ون»، وبعد انتهاء صلاحية أرصدة المحفظة، يمكن للشركات الاستفادة من خصم بنسبة 5٪ لمرة واحدة عند تجديد اشتراكها، أو عند شراء أي من منتجات «زوهو».

ولا تسمح «زوهو» لأي تابعين لجهات خارجية من مراقبة سلوك الاستخدام من قبل الشركات ولا تبيع أي بيانات للشركات القائمة على الإعلانات. وباعتبار أن «زوهو» قامت بتنفيذ حزمة التكنولوجيا الخاصة بها بالكامل، فإن الشركة قادرة على تقديم التجربة الأكثر أمانًا لمستخدميها دون أي خطورة على خصوصية البيانات، ويمكنها ضمان سرية وحماية البيانات، وأن المستخدمين فقط هم من يحتفظون بملكية تلك البيانات.

يعد «زوهو ون» نظام التشغيل للأعمال وهو موحد ومتكامل وقابل للتعديل أو الدمج أو التمديد. كما يوفر وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكنها سحب المعلومات من مختلف التطبيقات لتقديم رؤى ذكية لأصحاب الأعمال.

وتضم مزايا «زوهو ون» كلاً من: تجربة العملاء، المالية والمحاسبة، الإنتاجية والتعاون، إدارة الموارد البشرية، حلول مخصصة حسب الطلب، والذكاء الاصطناعي للأعمال. وتدعو اقتصادية دبي الشركات المسجلة لديها للاستفادة من العرض من خلال زيارة www.zoho.com/ded واستخدام الكود DED2020.

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