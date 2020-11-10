أدنوك تكمل بنجاح المرحلة الأولى من مشروعها للصيانة التنبؤية

المصدر: أبوظبي- البيان

استكملت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الصيانة التنبؤية، والذي يهدف لرصد وتحليل كفاءة أصولها وسلامتها ورفع وتعزيز فعاليتها في مختلف عملياتها التي تشمل الاستكشاف والتطوير والإنتاج والمعالجة والتكرير.

ويطبق المشروع تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتوأمة الرقمية لرصد الأصول وكفاءتها وتحليل البيانات، ومن ثم التنبؤ بالأعطال قبل حصولها لتجنب احتمالية توقف المعدات بشكل مفاجئ وتقليل فترات صيانة المعدات الطارئة وتعزيز الأمن والسلامة وخفض التكاليف، حيث من المتوقع أن تسهم الصيانة التنبؤية في خفض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 20%، كذلك يساهم المشروع في استدامة عمليات التشغيل وزيادة موثوقية الإنتاج.

ويعد دمج واعتماد التكنولوجيا الرقمية محوراً رئيسياً لاستراتيجية أدنوك التي تهدف لزيادة الربحية من كل برميل نفط يتم انتاجه لتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث يجري تنفيذ مشروع الصيانة التنبؤية، الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2019، على أربع مراحل ويعد أحد أكبر مشاريع الصيانة التنبؤية في قطاع النفط والغاز.

وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في أدنوك: يعد إكمال المرحلة الأولى من هذا المشروع إنجازاً كبيراً وذلك على ضوء نطاق وحجم مشروع أدنوك للصيانة التنبؤية. لقد أسهم هذا المشروع في تحقيق فوائد تشغيلية كبيرة ووفورات في التكاليف، ونحن ملتزمون بالمضي قدماً في تبني التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدام تطبيقاتها لدعم جهودنا ومساعينا المستمرة التي تهدف للارتقاء بالأداء وتعزيز وزيادة القيمة من أعمالنا في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز«.

ويأتي تنفيذ مشروع الصيانة التنبؤية الشاملة تماشياً مع برنامج أدنوك لتسريع وتيرة التحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقاتها من خلال اعتماد أحدث التقنيات المتطورة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع نمذجة ومراقبة 160 توربيناً ومضخة طرد مركزي ومعدات لضغط الغاز في ست شركات تابعة لمجموعة أدنوك. وسوف يوفر المشروع عند الانتهاء من مراحله الأربع بحلول عام 2022 مراقبة مركزية لحوالي 2500 من المعدات والأصول المهمة في جميع شركات مجموعة أدنوك.

وتعد منصة الصيانة التنبؤية أحد الأقسام الرئيسية في مركز بانوراما للتحكم الرقمي الواقع في المقر الرئيسي لشركة أدنوك، ويتم تنفيذها بالشراكة مع شركة هانيويل من خلال الاستفادة من منصتها الحديثة للتحليلات التنبؤية.

ويعد مشروع الصيانة التنبؤية إحدى مبادرات التحول الرقمي العديدة التي تقوم بها شركة أدنوك لاعتماد أحدث التقنيات المتطورة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز. وتشمل كذلك المبادرات الرقمية الأخرى للشركة مركز»بانوراما للتحكم الرقمي«الذي يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومركز»ثمامة لدراسة المكامن البترولية«، الذي يستخدم التحليلات الذكية ومنصات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات رؤية الكمبيوتر وأدوات نمذجة البيانات الضخمة لتحسين أداء مكونات سلسلة القيمة و»سلسلة الكتل) لحساب الموارد الهيدروكربونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز