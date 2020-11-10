كبرى الشركات تسلط الضوء على مستجدات القطاع العقاري في قمّة سيتي سكيب

المصدر: دبي- البيان

تنطلق فعاليات قمة سيتي سكيب العقارية، النسخة الاستثنائية من معرض سيتي سكيب السنوي، الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس، يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري استجابةً لرغبة الجهات المعنية بالقطاع بتوفير منصة للقاء الشركات ووجهة لمشاركة المعارف والخبرات التي تسلط الضوء على أهم تطورات وتحولات القطاع لاسيما في ظل جائحة كوفيد-19.

وستستضيف القمّة ما يزيد عن 100 ساعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية والمحادثات الاستراتيجية التي تشمل تحليلات السوق والقطاع، مع التركيز على جميع فئات الأصول السكنية والتجارية والصناعية والعقارية والخاصة بالضيافة.

وتشارك شركة تايجر العقارية بهدف تعزيز أطر التواصل مع المعنيين بالقطاع واستعراض أبرز مشاريعها مثل برج «بلو ويفز» بالإضافة إلى مشاريعها الجديدة المقرر تسليمها خلال 2020 مثل برج «O2» و «ذا سكوير».

وقال المهندس عامر وليد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة تايجر العقارية:

«توفر قمة سيتي سكيب العقارية فرصة مثالية لنا لتعزيز علاقاتنا مع المسؤولين وأبرز المعنيين بالقطاع العقاري، وتعزيز أواصر التواصل والتعاون مع مجتمع الأعمال بالإضافة إلى مواكبة تطورات القطاع، واستكشاف أهم فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية».

وتشارك شركة عزيزي للتطوير العقاري في فعالية هذا العام بعرض مجموعة مختارة من محفظتها الواسعة التي تشمل عروضاً مميزة على عزيزي مينا في نخلة جميرا، وعقارات بارك أفينيو وكريك فيوز2، ووحدات جديدة في مختلف مراحل مشروع عزيزي ريفيرا. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري:

«ستوفر قمّة سيتي سكيب العقارية 2020 منصّة للجهات الفاعلة في القطاع العقاري للمشاركة في حوارات حول تعافي السوق. ونهدف من خلال مشاركتنا إلى عرض محفظتنا الواسعة من المشاريع السكنية التي تضمن عائدات كبيرة. كما نسعى لتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي في دبي وموقعها المركزي للأعمال والسياحة والابتكار.

وتلعب التقنية العقارية دوراً متزايد الأهمية في قطاع العقارات، كما أنّ الأزمة التي سببتها جائحة كوفيد-19 حفّزت الابتكار بشكلٍ كبير.

وستقوم مجموعة ديفمارك، الشركة المتخصصة في الاستشارات العقارية بدبي والتي تقدّم خدماتها وخبراتها في الاستشارات العقارية والاستثمار والتسويق وحلول التقنية العقارية، بإطلاق أحدث منتجاتها، سيلز لاب، عبر منصّة قمة سيتي سكيب العقارية.

وتبرز فرص الاستثمار الدولي على أجندة القمة هذا العام، حيث تستعرض»فاربوري«للوساطة المالية التي تتخذ من لندن مقراً لها والتي تستعرض من خلال منصة الحدث مشروع»ذا لندن ريزورت" وهو مشروع تطوير يشمل متنزهاً وفندقاً فاخراً ويعد أحد أبرز الفرص الاستثمارية في أوروبا على مدى ثلاثين عاماً الماضية.

ويقع المنتجع المستدام على ضفاف نهر التايمز، ويوفر للمستثمرين عائداً على الاستثمار بحد أدنى 8٪ صافي سنوياً، إلى جانب توفير امكانية الاستخدام الخاص لمدة أسبوعين وإتاحة وصول مجاني للأصدقاء والعائلة. وتسعى ريغال لندن، على تقديم مشروع ون سانت جونز وود من لندن إلى سوق دبي. ويضم المشروع 112 شقة وبنتهاوس فاخرة.

وتلتزم قمة سيتي سكيب العقارية بكافة معايير الأمن والسلامة من إنفورما، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.

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